Serie C-Girone C, Palermo-Turris: diretta testuale di Mediagol.it

Palermo 2-0 Turris

15:15 - 19 feb Duplice fischio del direttore di gara: le squadre vanno negli spogliatoi sul parziale di due a zero per il Palermo di Silvio Baldini 45° 15:15 - 19 feb Sugli sviluppi del precedente calcio piazzato, Floriano ha saltato due avversari e ha messo al centro dove Lancini da due passi ha clamorosamente fallito il tapin vincente riservendo però lo stesso Floriano che da posizione ravvicinata non ha sbagliato e ha purgato Perina. Due a zero al "Barbera" 44° 15:13 - 19 feb GOOOOOLLLLLLL DEL PALERMOOOOOOO!!!!! 43° 15:12 - 19 feb Calcio di punizione per il Palermo da posizione interessante. Sul punto di battuta Valente e De Rose 38° 15:11 - 19 feb Sugli sviluppi del corner Sbraga è andato vicino al secondo autogol della sua partita. Perina ha salvato sulla linea di porta della Turris 37° 15:06 - 19 feb Floriano con un tocco morbido dalla distanza rischia di far cadere giù il Barbera. Ha risposto presente Perina non senza qualche difficoltà 35° 15:05 - 19 feb Calcia forte Loreto, ci mette i guantoni Pelagotti e devia in corner 34° 15:04 - 19 feb Calcio di punizione da una mattonella interessante per la Turris 31° 15:00 - 19 feb Quando è appena trascorsa la prima mezz'ora di gioco allo stadio "Renzo Barbera", il punteggio è di uno a zero per il Palermo di Silvio Baldini 30° 14:59 - 19 feb Cross di De Rose da calcio piazzato e stacco aereo di Luperini. Il pallone si spegne poco alto sopra la traversa 26° 14:57 - 19 feb Cartellino giallo per Ghislandi 26° 14:55 - 19 feb Occasione Palermo: assist di Luperini e conclusione di Floriano parata da Perina 23° 14:53 - 19 feb Dopo un cross di Floriano, Luperini non riesce a impattare di testa da ottima posizione per questione di centimetri 22° 14:51 - 19 feb Cartellino giallo per Sbraga a causa di un fallo commesso su Brunori 20° 14:49 - 19 feb Cartellino giallo per Tascone a causa di un fallo commesso ai danni di Luperini 14° 14:44 - 19 feb Calcio di punizione di Floriano terminato direttamente tra le braccia di Perina 13° 14:43 - 19 feb La Turris si affaccia in avanti con il cross di Pavone che è stato ben letto dalla retroguardia siciliana 10° 14:42 - 19 feb Autogol di Andrea Sbraga che con una spizzata all'indietro ha deviato la palla alle spalle di Perina dopo un lancio lunghissimo di Edoardo Lancini 10° 14:39 - 19 feb GOLLLLL DEL PALERMOOOOOOO!!! 8° 14:37 - 19 feb Clamoroso palo colpito dal Palermo con il destro di Matteo Brunori che, dopo l'assist di Floriano, si è infranto sul legno della porta di Perina 7° 14:37 - 19 feb Clamorosa palla gol per il Palermo: break di Damiani, assist per De Rose che da dentro l'area di rigore ha servito Valente che da due passi ha sparato addosso a Perina. Era tutto fermo però per posizione di fuorigioco dell'ex esterno offensivo della Carrarese 6° 14:35 - 19 feb Calcio d'angolo per la Turris 5° 14:34 - 19 feb Brunori calcia in porta da posizione ravvicinata e trova la risposta di Perina. E' tutto fermo però per posizione di fuorigioco dell'attaccante rosanero 4° 14:33 - 19 feb Primo calcio d'angolo della partita per il Palermo 3° 14:33 - 19 feb Luperini perde un brutto pallone e Santaniello per poco non dà vita al contropiede della Turris fermato da un ottimo intervento di Accardi 2° 14:31 - 19 feb Primo squillo dei rosanero con il destro di De Rose neutralizzato da Perina 1° 14:31 - 19 feb Primo pallone gestito dal Palermo di Silvio Baldini 14:30 - 19 feb Calcio d'inizio al "Barbera" 14.30 14:30 - 19 feb Palermo in completo rosanero, Turris in maglia rossa 14.29 14:29 - 19 feb Le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco dello stadio "Renzo Barbera" 13.25 13:25 - 19 feb Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Turris, valevole per la 28ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30. PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 33 Perrotta, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio,15 Marconi, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici. Allenatore: Baldini. TURRIS: 33 Perina, 3 Loreto, 4 Franco (cap.), 5 Sbraga, 6 Zampa, 9 Santaniello, 11 Leonetti, 13 Ghislandi, 14 Zanoni, 17 Tascone, 27 Pavone. A disposizione: 1 Abagnale, 22 Colantuono, 8 Bordo, 10 Giannone, 19 Longo, 23 Varutti, 24 Iglio, 25 D'Oriano, 26 Nocerino, 28 Nunziante, 30 Finardi. Allenatore: Caneo. Arbitro: Giordano (Novara). Assistenti: Pompei Poentini (Pesaro) - Centrone (Molfetta). Quarto Ufficiale: Cherchi (Carbonia). 13.20 19:06 - 17 feb A breve le formazioni ufficiali di Palermo-Turris 13.15 19:05 - 17 feb Alle ore 14.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Turris di Caneo nella gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

