Serie C-Girone C, Palermo-Taranto: diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Palermo-Taranto: il match è valido per il recupero della ventiduesima giornata del Girone C di Serie C

Palermo 3-0 Taranto

15:19 - 30 mar Finisce qui il primo tempo: Palermo avanti con un netto 3-0! Ottima risposta del Taranto anche dopo il gol di Luperini, poi è salito in cattedra il nuovo capocannoniere del girone C di Serie C: Matteo Brunori! 45' 15:17 - 30 mar Un minuto di recupero 42' 15:15 - 30 mar Valente vede il pallone spiovere dalla sinistra verso l'area di rigore e prova il mancino al volo. Palla fuori di poco! 40' 15:15 - 30 mar GOOOOOLLLL IL PALERMO CALA IL TRIS!! Brunori raccoglie la respinta di Chiorra sulla conclusione di Floriano. L'italo-brasiliano letale in area di rigore, scaraventa un destro potente all'angolino! 39' 15:12 - 30 mar Un pallone viene lasciato sfilare per la conclusione di Giron che era arrivato come un treno! Chiorra in due tempi neutralizza 38' 15:15 - 30 mar Ammonizione per Di Gennaro che ha commesso fallo. Calcio di punizione battuto dal mancino di Giron. Il laterale francese non trova la porta di parecchio 15:09 - 30 mar Ventesimo gol stagionale per Brunori, ad una sola marcatura da Moro nella classifica dei cannonieri del girone C di Serie C 36' 15:08 - 30 mar GOOOOOOOLLLL RADDOPPIA IL PALERMO CON BRUNORI!!! Pallone teso in area di Valente per l'italo-brasiliano che calcia di prima intenzione e buca Chiorra sul primo palo! 33' 15:05 - 30 mar Ammonizione per Dall'Oglio che era diffidato e salterà il Picerno! L'11 rosanero aveva dato uno spintone a centrocampo a Labriola 32' 15:04 - 30 mar Dopo una mischia in area di rigore, Accardi dalla destra prova un tiro-cross vicino all'incrocio dei pali in cui si propone Luperini. Il trequartista rosanero era in fuorigioco. Il Taranto ricomincia da Chiorra 31' 15:03 - 30 mar Ripartenza rosanero: Luperini allarga sulla destra per Valente che ha spazio, rientra sul piede meno educato e calcia. Palla deviata, ancora corner 29' 15:00 - 30 mar VICINISSIMO AL GOL BRUNORI! Il 9 rosanero riceve palla, avanza in velocità, il difensore lo costringe ad andare sul sinistro che arriva ma la palla sfiora il palo! 24' 14:58 - 30 mar CHANCE CLAMOROSA SPRECATA DA SARANITI! L'attaccante del Taranto si ritrova il pallone quasi nell'area piccola ma col sinistro trova una conclusione debole ed imprecisa che stava per diventare un assist comunque spazzato dalla difesa rosanero 21' 14:53 - 30 mar De Rose si ritrova il pallone a seguito di una carambola e cerca il destro al volo dai 30 metri. Chiorra agguanta la sfera 15' 14:47 - 30 mar Imbucata di Floriano a cercare Brunori in area di rigore. L'italo-brasiliano calcia in porta ma trova la respinta del portiere Chiorra! 9' 14:41 - 30 mar RISCHIA LA FRITTATA PELAGOTTI! Dopo una parata di alto livello, il portiere rosanero non controlla alla perfezione un retropassaggio e per poco la sfera non è terminata in rete! 8' 14:40 - 30 mar Il Taranto è vivo! Giovilli carica il destro dalla distanza, altro corner! Dalla bandierina la retroguardia rosanero allontana il pericolo con Dall'Oglio 7' 14:39 - 30 mar GRAN PARATA DI PELAGOTTI!! Il numero 1 rosanero toglie dall'incrocio dei pali un sinistro di prima intenzione di Di Gennaro! 6' 14:38 - 30 mar Pallone di Valente servito teso in area per Brunori. Destro di prima intenzione del numero 9 rosanero ma la blocca il portiere Chiorra 5' 14:37 - 30 mar Brivido per i rosanero! Lancio lungo a cercare Saraniti, Pelagotti esce e afferra la sfera senza commettere fallo 4' 14:36 - 30 mar GOOOOLLL DEL PALERMOOOO!!! Dalla bandierina Dall'Oglio ha scodellato in area di rigore dove ha trovato l'incornata di Luperini! Palo-gol e rosanero in vantaggio! 3' 14:34 - 30 mar De Rose carica il destro dalla distanza, palla deviata. Sarà calcio d'angolo 1' 14:33 - 30 mar Erroraccio di De Rose che ha regalato palla al Taranto! Saraniti avanza ma viene chiuso dal compaesano Accardi 14:32 - 30 mar Brunori batte il calcio d'inizio! Comincia Palermo-Taranto! Rosanero che attaccheranno la porta sotto la curva sud 14:31 - 30 mar Saraniti, ex della giornata oggi con la fascia da capitano, e De Rose si salutano per il calcio d'inizio 14:30 - 30 mar Le squadre entrano in campo! Palermo in tenuta classica rosanero, Taranto in maglia bianca da trasferta 13:52 - 30 mar Ricordiamo che il mister rosanero Silvio Baldini non sarà presente allo stadio "Renzo Barbera" in quanto attualmente positivo al Covid-19 13:51 - 30 mar Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Taranto, valevole per la 22ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30. PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Nardini. TARANTO: 22 Chiorra, 5 Zullo, 6 Riccardi, 9 Saraniti (cap.), 15 Pacilli, 20 Labriola, 21 Di Gennaro, 23 Benassai, 28 Civilleri, 32 Giovinco, 97 De Maria. A disposizione: 1 Loliva, 12 Antonino, 2 Tomassini, 3 Ferrara, 11 Santarpia, 17 Granata, 18 Turi, 33 Manneh, 72 Mastromonaco, 88 Cannavaro. Allenatore: Laterza. Arbitro: Longo (Paola). Assistenti: Giorgi (Legnano) - Vettorel (Latina). Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria). 13.30 23:21 - 27 mar A breve le formazioni ufficiali di Palermo-Taranto 13.15 23:21 - 27 mar Alle ore 14.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà il Taranto nella gara valida per il recupero della ventiduesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti

Tutto pronto per Palermo-Taranto.

Alle ore 14.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno il Taranto nella gara valida per il recupero della ventiduesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

