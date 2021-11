Serie C-Girone C, Palermo-Potenza: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo alle 14.30 affronterà in casa il Potenza, nella gara valida per la 14a giornata del campionato di Serie C (girone C)

Palermo 2-0 Potenza

16:26 - 14 nov Termina il match del "Barbera", il Palermo ha superato per 2-0 il Potenza grazie alle reti di Fella al 51' e Silipo al 94'. Rosanero al momento secondi a 1 punto dal Bari che giocherà alle 17.30 contro la Vibonese 90+4 16:25 - 14 nov RADDOPPIO PALERMOOOOOOOO!!!!!! ANDREA SILIPOOOOO!! Allontana Crivello trovando la difesa ospite distratta, anticipa tutti Silipo e scappa verso la porta di Marcone che batte con un mancino che si spegne all'angolino sinistro. Gioia immensa per il giovane talento romano che si toglie la maglia e viene anche ammonito 90+3 16:23 - 14 nov Odjer da fuori, sfera a lato 90+1 16:21 - 14 nov Protegge palla Soleri che si procura un fallo laterale 90' 16:20 - 14 nov 5 minuti di recupero 86' 16:15 - 14 nov Giallo per Zampa, sbracciata su Valente 85' 16:14 - 14 nov Doppio cambio in casa Palermo OUT Fella e Almici IN Marong e Silipo 84' 16:14 - 14 nov Sugli sviluppi fallo in attacco, riparte il Palermo 84' 16:13 - 14 nov Ci prova Salvemini da fuori, deviazione in corner 83' 16:13 - 14 nov Occasione potenziale per gli ospiti! Maestrelli dalla sinistra, non ci arriva né Salvemini né Volpe con Perrotta che prolunga in out 81' 16:10 - 14 nov Sugli sviluppi, colpo di testa di Marconi parato da Marcone 80' 16:10 - 14 nov Sugli sviluppi, Almici serve all'indietro Odjer che va alla conclusione: sfera deviata in corner da Marcone 79' 16:09 - 14 nov Almici ruba palla a Maestrelli sulla destra in vicinanza dell'area di rigore, giallo per il neo entrato in casa Potenza 78' 16:07 - 14 nov Coccia crossa dalla sinistra con il piede invertito, colpo di testa di Salvemini bloccato da Pelagotti 77' 16:06 - 14 nov Cambio in casa Potenza OUT Gigli IN Maestrelli 75' 16:05 - 14 nov Scappa sulla sinistra Soleri che però finisce per trascinarsi la sfera sul fondo 74' 16:04 - 14 nov Cambio in casa Palermo OUT Brunori IN Soleri 72' 16:03 - 14 nov Tiro al volo di Volpe dall'interno dell'area su cross dalla destra di Salvemini, blocca Pelagotti 71' 16:01 - 14 nov Si destreggia bene Fella sulla destra e serve con l'esterno Brunori che non riesce a calciare 70' 16:00 - 14 nov Gigli aggancia Crivello, punizione Palermo 69' 15:59 - 14 nov Vecchi scappa sulla sinistra, grande intervento di Marconi che si procura una rimessa dal fondo 67' 15:58 - 14 nov Sandri da fuori, Pelagotti in corner. Sugli sviluppi testa di Cargnelutti, sfera sul fondo 66' 15:56 - 14 nov Recupera palla il Palermo con Luperini, avanza il centrocampista del Palermo e calcia con il mancino dal limite dell'area: sfera sul fondo 64' 15:54 - 14 nov Salvemini con il destro.... sfera alta sopra la traversa 63' 15:53 - 14 nov Luperini trattiene la maglia di ricci, punizione Potenza dalla trequarti. Sugli sviluppi fallo di Odjer su Salvemini e punizione dal limite per il Potenza da posizione centrale 61' 15:51 - 14 nov Doppio cambio in casa Potenza OUT Zenuini e Sepe IN Vecchi e Zampa 60' 15:50 - 14 nov Cross di Valente dalla sinistra a rientrare, non ci arriva Luperini 58' 15:48 - 14 nov Ricci da fuori con il mancino, sfera alta sopra la traversa 57' 15:47 - 14 nov Almici duro su Sepe, punizione Potenza 56' 15:46 - 14 nov Ci prova il Potenza, recupera e riparte il Palermo 53' 15:44 - 14 nov Cambio in casa Palermo OUT Dall'Oglio IN Crivello 51' 15:42 - 14 nov PALERMO IN GOOOOOLLLLLL!!!! PEPPE FELLA!!! Cross dalla destra di Almici a cercare Brunori che viene anticipato da Cargnelutti, un rimpallo favorisce Fella che si ritrova la palla sul sinistro e scarica in rete! 49' 15:40 - 14 nov Colpo di testa di Fella su cross di Valente, blocca Marcone 47' 15:36 - 14 nov Coccia al centro dalla destra, non ci arriva Salvemini 46' 15:34 - 14 nov Primo cambio in casa Potenza OUT Baclet IN Salvemini 15:34 - 14 nov Inizia la ripresa al "Barbera". Primo possesso per il Palermo che attaccherà da destra verso sinistra osservando dalla tribuna 15:19 - 14 nov Termina il primo tempo tra il Palermo e il Potenza, dopo 45' al "Barbera" la sfida resta sullo 0-0 45' 15:17 - 14 nov 2 minuti di recupero 45' 15:17 - 14 nov Ci prova Brunori che si procura un corner. Sugli sviluppi tiro-cross dalla sinistra di Valente che si perde sul fondo 44' 15:15 - 14 nov Palermo vicino al gol con Brunori che, servito al bacio da Odjer, ha calciato da posizione defilata sulla destra con la sfera che si è persa sul fondo di un nulla 43' 15:15 - 14 nov Potenza vicino al vantaggio: cross dalla destra di Coccia che trova Ricci in area di rigore, il suo colpo di testa viene bloccato a terra da Pelagotti 41' 15:13 - 14 nov Sugli sviluppi del calcio di punizione, spazza la difesa rosanero. Nel frattempo è rientrato Valente, uscito dal campo dopo lo scontro con Baclet 40' 15:12 - 14 nov Giallo per Dall'Oglio che ferma con le cattive Coccia a metà campo 40' 15:11 - 14 nov Recupera palla Odjer che cade al limite dell'area, non c'è nulla 36' 15:07 - 14 nov Scontro aereo tra Baclet e Valente, staff medico in campo 35' 15:07 - 14 nov Cross di Perrotta dalla trequarti sinistra, sfera sul fondo 34' 15:06 - 14 nov Cargnelutti al centro per Baclet, anticipa tutti e spazza Buttaro 32' 15:05 - 14 nov Brunori si allarga sulla destra e mette in mezzo per Fella anticipato da Piani, sulla respinta ci prova Valente con la sfera che si alza sopra la traversa 31' 15:03 - 14 nov Punizione Potenza calciata da Gigili e controllata da Pelagotti 28' 14:59 - 14 nov Corner Potenza. Sugli sviluppi nulla di fatto 27' 14:58 - 14 nov Occasione anche per il Potenza con Volpe che non arriva da due passi su servizio dalla destra di Coccia 26' 14:58 - 14 nov Punizione in favore del Palermo. Spiovente perfetto di Dall'Oglio che trova libero Perrotta, il colpo di testa a botta sicura del difensore trova pronto Marcone che respinge 24' 14:56 - 14 nov Fella cerca Luperini che prova il controllo orientato, ma finisce per allungarsi troppo la sfera 22' 14:54 - 14 nov Ci prova Brunori da fuori, sfera a lato 21' 14:53 - 14 nov Sugli sviluppi spazza la difesa rosanero, sul prosieguo prende palla Brunori e prova a servire in profondità Fella che non ci arriva per un nulla 20' 14:52 - 14 nov Sandri messo giù da Odjer, punizione Potenza da posizione interessante. Siamo sulla trequarti sinistra 19' 14:51 - 14 nov Intervento troppo irruento quello di Luperini, punizione Palermo 16' 14:47 - 14 nov Sugli sviluppi del calcio di punizione spazza la difesa ospite, poi la sfera finisce sui piedi di Buttaro che prova a crossare nuovamente: esce e blocca Marcone 15' 14:46 - 14 nov Gigli duro su Fella, giallo per il calciatore del Potenza 13' 14:45 - 14 nov Fella colpito alla schiena da Gigli, si rialza il calciatore rosanero 11' 14:43 - 14 nov Volpe in fuorigioco, si riparte con una punizione per il Palermo 9' 14:41 - 14 nov Dall'Oglio lancia per Brunori, sfera troppo lunga da raggiungere 6' 14:39 - 14 nov Corner di Dall'Oglio, si libera bene Fella che anticipa Coccia e prova a colpire con l'esterno destro: sfera sul fondo di un nulla! 6' 14:37 - 14 nov Ancora corner per il Palermo 5' 14:37 - 14 nov Sugli sviluppi nulla di fatto, poi Odjer rischia grosso servendo Pelagotti all'indietro che spazza 5' 14:36 - 14 nov Si muove bene Fella sulla destra, corner Palermo 4' 14:35 - 14 nov Fella prova a cercare in profondità Brunori che viene steso, per il direttore di gara non c'è nulla 3' 14:34 - 14 nov Zenuini colpisce Dall'Oglio che finisce giù, punizione Palermo nella propria metà campo 2' 14:33 - 14 nov Dall'Oglio aggancia Ricci che va giù, punizione Potenza 1' 14:33 - 14 nov Prova ad attaccare sulla sinistra il Potenza, spazza Buttaro. Poi Ricci ci prova da lontanissimo, sfera sul fondo 14:31 - 14 nov Inizia il match del "Barbera". Primo possesso per il Potenza, il Palermo attaccherà da sinistra verso destra osservando dalla tribuna 14.28 14:29 - 14 nov Le due squadre scendono in campo. Palermo in maglia rosanero e pantaloncini neri , Potenza in completo bianco 14.26 14:26 - 14 nov Mancano circa cinque minuti al calcio d'inizio di Palermo-Potenza 13.28 13:17 - 14 nov Le formazioni ufficiali del match 13:17 - 14 nov PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi (cap.), 33 Perrotta; 29 Almici, 11 Dall’Oglio, 19 Odjer, 17 Luperini, 30 Valente; 23 Fella, 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 6 Crivello, 36 Mauthe, 54 Peretti, 79 Lancini, 7 Floriano, 10 Silipo, 27 Soleri, 31 Corona. Allenatore: Filippi. 13:17 - 14 nov POTENZA: 12 Marcone, 5 Cargnelutti, 7 Coccia (cap.), 8 Sandri, 10 Ricci, 15 Gigli, 16 Baclet, 18 Piana, 21 Zenuini, 24 Volpe, 33 Sepe. A disposizione: 1 Greco, 22 Petriccione, 2 Vecchi, 4 Zampa, 6 Orazzo, 17 Salvemini, 20 Bruzzò, 23 Maestrelli, 25 Zagaria, 26 Matino, 28 Sessa, 30 Banegas. Allenatore: Trocini. 13:17 - 14 nov Arbitro: Cavaliere (Paola). Assistenti: Trasciatti (Foligno) - Galimberti (Seregno). Quarto Ufficiale: Di Marco (Ciampino). 13.13 12:12 - 14 nov Il Palermo alle 14.30 affronterà in casa il Potenza, nella gara valida per la 14a giornata del campionato di Serie C (girone C)

Tutto pronto per Palermo-Potenza.

Alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine lucana nella gara valida per la 14a giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

