Serie C-Girone C, Palermo-Picerno: diretta testuale di Mediagol.it

Palermo 4-0 Picerno

90' 16:17 - 3 apr Solamente tre minuti di recupero 89' 16:16 - 3 apr Spazio anche per Felici ed Odjer. Si accomodano in panchina De Rose e Valente 87' 16:14 - 3 apr Ammonito Ferrani del Picerno 86' 16:13 - 3 apr Valente, che ha cambiato fascia con l'ingresso di Silipo, si è accentrato ed ha calciato per cercare la gloria personale. Palla alta 85' 16:12 - 3 apr Escono Luperini e Floriano, entrano Fella e Silipo. Circa cinque minuti più recupero eventuale per loro da giocare 81' 16:09 - 3 apr GOL CAPOLAVORO DI SOLERI DA DISTANZA PROIBITIVA!!!! Quasi da centrocampo si ritrova il pallone sui piedi e segna con il pallonetto un gol pazzesco!!! Decimo gol in campionato ed è 4-0 78' 16:04 - 3 apr Ecco i primi cambi per il Palermo! Nardini fa entrare Soleri, con il "Barbera" che accompagna con gli applausi l'uscita dal campo di Brunori 73' 15:59 - 3 apr Brunori allarga per Valente che entra in area di rigore. Il suo destro arriva ai piedi di Luperini che da solo nell'area piccola viene colto in fuorigioco 68' 15:55 - 3 apr Doppio cambio per Colucci: entrano Allegretto e Reginaldo, escono Alcides ed Esposito. L'ex Catania fischiato dal pubblico palermitano 66' 15:53 - 3 apr VICINISSIMO ALLA DOPPIETTA FLORIANO! Il numero 7 recupera palla, avanza in velocità, entra in area e prova il sinistro in diagonale. Palla sul fondo davvero di poco! 64' 15:52 - 3 apr GOOOOOLLLL TERZA RETE DEL PALERMO CON FLORIANO!! Oltre ai gol, Brunori sa anche fare gli assist: l'italo-brasiliano in area di rigore crossa un pallone morbido per Floriano che controlla e scarica la conclusione all'angolino basso! 3-0 59' 15:46 - 3 apr Senesi lascia partire un traversone dalla sinistra a cercare un compagno sulla corsia opposta. Pelagotti lascia sfilare un pallone che poteva diventare pericoloso 56' 15:42 - 3 apr Il Palermo recupera palla, Brunori entra in area sulla sinistra ma il controllo non è perfetto e non riesce né a calciare né a servire centralmente Luperini! I rosanero sciupano un'ottima occasione. 54' 15:40 - 3 apr Per il Picerno entra De Ciancio, esce Viviani che era ammonito 53' 15:40 - 3 apr Corner di Floriano, Marconi va a saltare di testa ma Albertazzi agguanta la sfera in tranquillità 50' 15:39 - 3 apr Resta a terra dolorante De Rose. Entra in campo lo staff col dottor Matracia 47' 15:34 - 3 apr GOOOOOLLLL BRUNORI SCATENATO E IL PALERMO RADDOPPIA!! Damiani recupera palla, serve l'italobrasiliano che dal limite dell'area, da posizione defilata, arma un destro violentissimo che entra in rete! 2-0! 15:32 - 3 apr Le squadre ritornano in campo! Ricomincia Palermo-Picerno 15:17 - 3 apr Finisce il primo tempo di Palermo-Picerno. Rosanero avanti 1-0 grazie alla firma del solito Brunori. Gara fisica, non impeccabile sul piano tecnico 43' 15:15 - 3 apr Erroraccio di Marconi che perde palla, ne approfitta De Cristofalo che ha servito sulla destra Gerardi. Il tiro del numero 17 del Picerno termina al lato di pochissimo! 42' 15:13 - 3 apr Pitarresi si accentra e carica il destro da fuori! Pelagotti con i pugni allontana! 39' 15:11 - 3 apr De Rose ringhia su Gerardi, commettendo fallo. Cartellino giallo per il capitano rosanero 15:10 - 3 apr Sono ventidue le reti realizzate fino a questo momento da Matteo Brunori che ha staccato Moro del Catania ed è ora capocannoniere in solitaria della Serie C 36' 15:08 - 3 apr GOOOOOLLL DEL PALERMO CON BRUNORI!!! Giron mette il pallone teso in area dalla sinistra sul quale l'italo-brasiliano dà la zampata vincente nell'area piccola. Traversa-gol e rosanero avanti 1-0! 28' 14:59 - 3 apr De Rose, posizione insolita sulla fascia destra, prova un cross in area sul quale Pitarresi sporca la traiettoria complicando il lavoro al proprio portiere. Suda Albertazzi ma neutralizza il pericolo 23' 14:55 - 3 apr Cartellino giallo per Gerardi del Picerno. Primo ammonito della gara 22' 14:54 - 3 apr LUPERINI AD UN PASSO DAL GOL! Albertazzi si supera smanacciando un tiro ravvicinato al volo del trequartista rosanero! 20' 14:52 - 3 apr Brunori e Floriano dialogano ma il numero 7 rosanero prova un esterno da posizione defilata a metà tra il tiro ed il cross. Albertazzi recupera 16' 14:48 - 3 apr Tocco errato da parte di Pitarresi sul quale ne approfitta Valente! Destro rasoterra del numero 30 rosanero parato da Albertazzi in sicurezza 15' 14:47 - 3 apr AL VOLO BRUNORI!!! Dalla bandierina il numero 9 non ci pensa due volte e carica un destro a mezz'aria che viene parato da Albertazzi! Sulla ribattuta si avventa goffamente De Rose che comunque era in fuorigioco 14' 14:45 - 3 apr Primo calcio d'angolo per i rosanero, guadagnato da Accardi 12' 14:44 - 3 apr Si fa pericoloso anche il Picerno! Cross dalla sinistra dove è andato a saltare Setola. Colpo di testa sul fondo 11' 14:42 - 3 apr Primo squillo di Brunori! Floriano appoggia verso l'italo-brasiliano che calcia verso il primo palo. Albertazzi la blocca 9' 14:40 - 3 apr Viviani irruento su Giron, l'arbitro è clemente e non estrae alcun cartellino 6' 14:37 - 3 apr Floriano serve De Rose, il capitano rosanero si accentra e dal limite dell'area prova un destro a giro che si spegne sul fondo 14:32 - 3 apr Gerardi del Picerno tocca il primo pallone della gara! Comincia la partita con il Palermo che attaccherà verso la curva nord! 14:30 - 3 apr Le squadre entrano in campo! Palermo in tenuta classica rosanero, mentre il Picerno giocherà con la maglia bianca da trasferta con i calzoncini rossi! 14:00 - 3 apr Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Picerno, valevole per la 35ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30. PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Nardini. PICERNO: 1 Albertazzi, 4 Ferrani, 5 Pitarresi, 8 De Cristofaro, 11 Esposito (cap.), 13 Alcides Dias, 17 Gerardi, , 28 De Franco, 75 Viviani, 80 Di Dio, 99 Setola. A disposizione: 22 Viscovo, 12 Summa, 6 Allegretto, 18 Garcia Rodriguez, 19 Reginaldo, 20 Senesi, 30 De Ciancio, 69 Carrà, 97 Parigi. Allenatore: Colucci. Arbitro: Di Cairano (Ariano Irpino); Assistenti: Toce (Firenze) - Zanellati (Seregno). Quarto Ufficiale: Tagliente (Brindisi). 13.15 19:22 - 1 apr Alle ore 14.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà il Picerno nella gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti

Alle ore 14.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno il Picerno nella gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

