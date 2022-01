Serie C-Girone C, Palermo-Monterosi: diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Palermo-Monterosi: il match è valido per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️️

Palermo 1-0 Monterosi

56° 18:46 - 30 gen All'esordio da titolare con la maglia del Palermo Samuele Damiani ha trafitto Alia con un potente destro da dentro l'area di rigore 56° 18:46 - 30 gen GOOOLLLLL DEL PALERMOOOOOOO!!!!!! 55° 18:45 - 30 gen Sugli sviluppi di un cross di De Rose, Soleri ha impattato con il pallone trovando il muro della difesa del Monterosi 55° 18:45 - 30 gen Cartellino giallo per Ivan Marconi per aver commesso un fallo tattico 54° 18:44 - 30 gen Cartellino giallo per Verde per aver allontanato la palla 53° 18:43 - 30 gen Fallo in attacco commesso dal Monterosi, si riprenderà con un calcio di punizione battuto da Alberto Pelagotti 52° 18:42 - 30 gen Sugli sviluppi del corner il Monterosi ha guadagnato un calcio di punizione defilato ma abbastanza interessante 51° 18:41 - 30 gen Calcio d'angolo per il Monterosi 49° 18:39 - 30 gen Floriano con il destro a giro prova a sorprendere Alia sul secondo palo. Il pallone si spegne sul fondo 47° 18:37 - 30 gen Cancellieri tenta l'effetto sorpresa e trova una grande risposta di Alberto Pelagotti a dirgli di no 18:35 - 30 gen Riprende il match del "Barbera" 18:35 - 30 gen Cambio per il Palermo: dentro Soleri, fuori Luperini 18:33 - 30 gen Le squadre rientrano sul terreno di gioco del "Barbera" 18:18 - 30 gen Termina zero a zero la prima frazione di gioco al "Renzo Barbera" di Palermo 45° 18:17 - 30 gen Cross di Crivello e tapin di Valente che si spegne sul fondo 44° 18:15 - 30 gen Corner per i rosanero 44° 18:15 - 30 gen Floriano converge verso il centro e trova il muro della difesa del Monterosi 41° 18:13 - 30 gen La traiettoria disegnata da Brunori si spegne direttamente sul fondo 18:12 - 30 gen Sul pallone Matteo Brunori 40° 18:12 - 30 gen Calcio di punizione per il Palermo dal limite dell'area di rigore del Monterosi 39° 18:11 - 30 gen Parlati si coordina dalla distanza e per poco non centra la porta di Pelagotti 38° 18:09 - 30 gen Cross di Valente e stacco di testa di Brunori che però non riesce a direzionare la traiettoria verso lo specchio della porta difesa da Alia 31° 18:03 - 30 gen De Rose serve Brunori che ha agganciato al centro dell'area e nel tentativo di concludere non è riuscito ad imprimere forza alla conclusione 29° 18:00 - 30 gen Il traversone di Accardi si spegne direttamente sul fondo. Alla mezz'ora circa il parziale al "Barbera" è ancora di zero a zero 25° 17:56 - 30 gen Brunori con il tacco prova a servire Floriano a memoria, il pallone scivola oltre la linea bianca di fondo 22° 17:54 - 30 gen Il traversone di Verde si spegne sul fondo 19° 17:51 - 30 gen Scivolata provvidenziale di Lancini che ferma la cavalcata offensiva di Adamo 17° 17:48 - 30 gen Calcio di punizione del Monterosi, allontana di testa Lancini 14° 17:46 - 30 gen Break di Floriano e potenziale palla gol costruita dal Palermo con Valente che, secondo il direttore di gara, ha commesso fallo prendendo il pallone con un braccio 12° 17:43 - 30 gen Nulla di fatto, rinvio dal fondo per Alia 12° 17:43 - 30 gen Calcio d'angolo per il Palermo 10° 17:42 - 30 gen Propositiva la formazione di Baldini che in particolare sul versante di destra spinge molto con l'ala Nicola Valente 8° 17:40 - 30 gen Traversone di De Rose di facile lettura per Alia 6° 17:38 - 30 gen Valente raccoglie al limite dell'area del Monterosi e calcia alto sopra la traversa 5° 17:37 - 30 gen Baricentro alto degli uomini di Baldini che stanno provando ad imporre il proprio gioco sul terreno del "Barbera" 3° 17:35 - 30 gen Valente crossa e Luperini viene anticipato prima di poter spingere di testa verso la porta di Alia 2° 17:33 - 30 gen Primo possesso palla gestito dal Palermo di Silvio Baldini che torna sulla panchina rosanero al "Barbera" diciotto anni dopo l'ultima volta 17:32 - 30 gen E' iniziata la sfida del "Renzo Barbera"! 17:31 - 30 gen Il Palermo attaccherà da destra verso sinistra 17:30 - 30 gen Le squadre sono schierate al centro del campo, a breve il calcio d'inizio 17:30 - 30 gen Palermo in completo bicolore rosa e nero, Monterosi all white 17:29 - 30 gen Il Palermo è imbattuto al "Barbera" da ben diciassette sfide. L'ultima vittoria risale al 5 dicembre 2021 quando i rosanero allora allenati da Filippi batterono il Monopoli di Alberto Colombo 17.27 17:27 - 30 gen Le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco dello stadio "Renzo Barbera" 16.30 16:33 - 30 gen PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Crivello; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 7 Floriano, 17 Luperini, 30 Valente; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 33 Perrotta, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini. MONTEROSI: 1 Alia, 3 Cancellieri, 6 Borri, 14 Verde, 16 Tartaglia (cap.), 17 Adamo, 18 Parlati, 23 Rocchi, 66 Ekuban, 98 buglio, 99 Caon. A disposizione: 35 Daga, 8 Franchini, 10 Milani, 21 Tonetto, 33 Mbende, 79 D’Antonio, 55 Basile. Allenatore: Menichini. Arbitro: Nicolini (Brescia). Assistenti: Carrelli (Campobasso) - Ricciardi (Ancona). Quarto Uomo: Agostoni (Milano). 16.18 16:39 - 28 gen A breve le formazioni ufficiali del match del "Renzo Barbera" 16.15 16:39 - 28 gen Alle ore 17.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno il Monterosi Tuscia di Leonardo Menichini nella gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

Tutto pronto per Palermo-Monterosi.

Alle ore 17.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno il Monterosi Tuscia di Leonardo Menichini nella gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

COMMENTI POST PARTITA:

Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di Mediagol.it Entra nella nostra community (clicca qui)

Abbiamo anche una community su Telegram. Clicca qui per entrare: https://t.me/palermoclub