Serie C-Girone C, Paganese-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Paganese-Palermo: il match è valido per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C

Paganese 0-0 Palermo

17' 13:48 - 27 mar Contrasto di Murolo con Buttaro. Resta a terra il difensore della Paganese, il quale viene accompagnato a bordo campo dallo staff sanitario degli azzurri 14' 13:46 - 27 mar Prova uno schema il Palermo. Da una punizione a centrocampo Luperini ha fintato, Giron ha servito De Rose che a sua volta ha allargato per Buttaro. Dal cross dalla destra è andato a saltare il centrocampista toscano senza però trovare una sponda vincente 8' 13:39 - 27 mar Terzo calcio d'angolo guadagnato dai rosanero, in questo caso da Valente. Lo stesso numero 30 è andato a batterlo con il pallone finito sui piedi di Giron. Conclusione da dimenticare per il francese 6' 13:36 - 27 mar Brogni è rimasto a terra per un paio di minuti dopo aver ricevuto una pallonata. Il gioco riprende 3' 13:35 - 27 mar Tocco di Soleri su corner dalla sinistra, Baiocco non trattiene e Brunori da posizione defilata cerca di tenere viva l'azione ritrovando un altro calcio d'angolo 13:30 - 27 mar De Rose batte il calcio d'inizio! Comincia Paganese-Palermo! 13:29 - 27 mar Palermo in maglia rosanero con i pantaloncini bianchi, Paganese in campo in tenuta classica totalmente azzurra 13:24 - 27 mar Palermo e Paganese fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco dello stadio "Marcello Torre" 12:27 - 27 mar Queste le formazioni ufficiali della gara Paganese-Palermo, valevole per la 34ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30. PAGANESE: 1 Baiocco, 4 Sbampato, 5 Murolo, 6 Brogni, 8 Firenze, 18 Tommasini, 21 Zanini (cap.), 22 De Santis, 24 Cretella, 25 Scanagatta, 26 Guadagni. A disposizione: 12 Pellecchia, 30 Avogadri, 7 Celesia, 13 Martorelli, 16 Volpicelli, 27 Iannone. Allenatore: Grassadonia. PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 16 Somma, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 19 Odjer, 23 Fella, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Baldini. Arbitro: Marini (Trieste). Assistenti: Monaco (Termoli) - Moroni (Treviglio). Quarto Ufficiale: Di Francesco (Ostia Lido). 13.15 00:20 - 21 mar Alle ore 14.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà la Paganese nella gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti

Tutto pronto per Paganese-Palermo.

Alle ore 14.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Paganese nella gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

COMMENTI POST PARTITA:

