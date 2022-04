Serie C-Girone C, Monopoli-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Monopoli-Palermo: il match è valido per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C

Monopoli 0-2 Palermo

16:23 - 9 apr FINISCE QUI LA PARTITA! Il Palermo batte il Monopoli con uno 0-2 che, soprattutto in questo secondo tempo, è anche un risultato generoso per la compagine di Colombo che non è riuscita quasi mai ad impensierire Pelagotti 90+3' 16:21 - 9 apr Appena 40 secondi per Silipo. Esce Valente 90+2' 16:19 - 9 apr Gol annullato a Soleri! La punizione di De Rose aveva trovato l'incornata vincente del numero 27 che però era in fuorigioco di pochi centimetri 90+1' 16:18 - 9 apr Valente subisce fallo sulla trequarti. Ammonizione per Morrone 16:17 - 9 apr Quattro minuti di recupero 90' 16:17 - 9 apr Esce Brunori ed entra Fella 89' 16:17 - 9 apr ANCORA UN ERRORE DI VALENTE!! Il Palermo è ripartito due contro uno con Brunori, servendo l'ex Carrarese che ha colto il palo! 88' 16:16 - 9 apr PALERMO VICINISSIMO AL TRIS!!! Traversone di De Rose sul quale arriva Valente nell'area piccola! Destro di prima intenzione del numero 30 alto clamorosamente! 87' 16:14 - 9 apr Il Palermo sta cercando di addormentare la partita, di giocare con il cronometro per ottenere i tre punti di platino 78' 16:06 - 9 apr CHE GOOOOOOOOLLLLLL E CHI SE NON BRUNORI?!!!! Gesto tecnico di una difficoltà mostruosa in uno spazio stretto tra le marcature. L'italobrasiliano calcia morbido a giro dal limite e la sfera si insacca! 0-2! 76' 16:04 - 9 apr Primo cambio per Baldini, a sorpresa esce Dall'Oglio e non De Rose. Entra Damiani 73' 16:00 - 9 apr Si accascia a terra De Rose per crampi. Lancini lo aiuta a distendere le gambe 70' 15:57 - 9 apr Gulebre preferisce la conclusione all'assist da posizione centrale. Destro da fuori area parato senza problemi da Pelagotti 67' 15:54 - 9 apr Fallo di Luperini su Starita. Cartellino giallo per il 17 rosanero 63' 15:50 - 9 apr Chiusura magistrale di Marconi su Bussaglia che era partito in velocità 61' 15:49 - 9 apr Doppio cambio per il Monopoli. Escono Arena e Mercadante, entrano Grandolfo e Fornasier 57' 15:44 - 9 apr Punizione di Dall'Oglio che dopo una deviazione è arrivata a Soleri. Controllo acrobatico non perfetto del numero 27 che comunque era in fuorigioco 55' 15:42 - 9 apr Sfrecciata di Valente, interrotta "illegalmente" dal subentrato Hamlili. Ammonizione per lui 54' 15:41 - 9 apr Luperini appoggia la sfera per Brunori dal limite, destro fulmineo del bomber rosanero, Loria c'è 52' 15:39 - 9 apr CHE OCCASIONE SPRECATA DA SOLERI!! Brunori ha visto il compagno in area, l'attaccante ex Roma da solo ha cercato di piazzarla rasoterra ma Loria l'ha bloccata in due tempi! 50' 15:38 - 9 apr De Rose messo giù al limite dell'area. Non c'è fallo secondo l'arbitro 48' 15:35 - 9 apr Ammonito Giron per un fallo in attacco 45' 15:34 - 9 apr Primo cambio della gara. Il Monopoli manda in panchina Piccinni e fa entrare Hamlili. Mister Colombo sembra aver optato per un modulo 4-2-4 15:32 - 9 apr Le squadre rientrano in campo. Il Palermo attaccherà ora vicino al settore ospiti con i 170 tifosi rosanero 15:16 - 9 apr Nessun minuto di recupero! Termina la prima frazione di gara tra Monopoli e Palermo, con i rosanero in vantaggio grazie al gol di Valente 42' 15:12 - 9 apr Mercadante non arriva ad impattare bene sul pallone servito dalla bandierina da Viteritti. Si riparte da Pelagotti 36' 15:07 - 9 apr Brunori steso da Bizzotto. Ammonizione per il numero 4 del Monopoli 33' 15:07 - 9 apr Brunori ha servito Luperini che anziché provare un destro a giro ha provato a fare una finta, ottenendo calcio d'angolo 30' 15:00 - 9 apr Calcio di punizione di Viteritti da dimenticare. Palla sul fondo e di molto 28' 14:59 - 9 apr Colpo di testa di Piccini che ha raccolto il pallone morbido dalla sinistra di Gulebre. Nulla di fatto 24' 14:56 - 9 apr Starita riceve palla in area di rigore, ha cercato di calciare in diagonale ma ha trovato la chiusura di Marconi, fortunato con il rimpallo in modo da non concedere corner 19' 14:50 - 9 apr GOOOOOOOLLLL PALERMO IN VANTAGGIO!! HA SEGNATO VALENTE!!! Cross dalla sinistra di Giron che sfiora Soleri ma ad impattare sulla palla è arrivato il numero 30 rosanero che con la zampata vincente ha siglato l'1-0 15' 14:45 - 9 apr Il Palermo prova a spingere dalla destra, cross di Valente a cercare Soleri che piazzato bene non riesce ad arrivare alla palla lanciata forse con troppa foga 12' 14:42 - 9 apr Giron prova il sinistro dai trenta metri, trovando il muro del Monopoli 9' 14:39 - 9 apr Soleri dialoga con Brunori, il 27 rosa si ritrova il pallone in area ma il controllo non è dei migliori. Il Palermo sciupa un'occasione, visto che Soleri non era marcato 7' 14:38 - 9 apr Intervento duro di Lancini su Arena. Il numero 79 rosanero ha ricevuto il cartellino giallo 6' 14:37 - 9 apr Viteritti crossa dalla destra, Pelagotti agguanta la sfera 4' 14:34 - 9 apr Contrasto tra Dall'Oglio e Starita, resta ammaccato il numero 11 rosanero che si è rialzato in piedi poco dopo 14:31 - 9 apr Comincia la gara! Possesso rosanero 14:30 - 9 apr Palermo in tenuta totalmente bianca da trasferta, Monopoli in maglia verde e nera e pantaloncini neri 14:28 - 9 apr Scendono in campo le squadre al "Veneziani"! Gara importantissima con l'obiettivo secondo posto. Il Monopoli è attualmente avanti sui rosanero in classifica di un solo punto. Il Palermo di Baldini vuole ottenere i tre punti per il sorpasso 13:36 - 9 apr Queste le formazioni ufficiali della gara Monopoli-Palermo, valevole per la 36ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30. MONOPOLI: 1 Loria, 3 Mercadante, 4 Bizzotto, 7 Starita, 8 Piccinni (cap.), 11 Gulebre, 21 Bussaglia, 23 Arena, 25 Vassallo, 29 Borrelli, 77 Viteritti. A disposizione: 22 Guido, 5 Pamblanchi, 9 Grandolfo, 15 Fornasier, 16 Morrone, 18 D’Agostino, 19 Romano, 24 Nina, 26 Natalucci, 27 Hamlili, 35 Novella, 98 Quani. Allenatore: Colombo. PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini. Arbitro: Petrella (Viterbo). Assistenti: Bartolomucci (Ciampino) – Bonomo (Milano). Quarto Ufficiale: Russo (Torre Annunziata). 13.15 14:24 - 8 apr Alle ore 14.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà il Monopoli nella gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti

