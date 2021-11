Serie C-Girone C, Fidelis Andria- Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo alle 14.30 affronterà in trasferta la Fidelis Andria, nella gara valida per la 13a giornata del campionato di Serie C (girone C)

Fidelis Andria 0-0 Palermo

Tutto pronto per Fidelis Andria-Palermo.

Alle ore 14.30, allo Stadio "Degli Ulivi" di Andria gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine pugliese nella gara valida per la 13a giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

