Serie C-Girone C, Bari-Palermo: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Bari-Palermo: il match è valido per la trentottesima giornata del Girone C di Serie C.

Bari 0-2 Palermo

19:30 - 24 apr FINISCE LA PARTITA! Il Palermo batte il Bari per 0-2 grazie ai gol di Floriano e Brunori! Il Catanzaro ha battuto 0-3 la Vibonese mentre l'Avellino ha perso a Foggia 2-0. I rosanero concludono il campionato da terzi in classifica e cominceranno il proprio percorso dal primo turno delle fasi nazionali da testa di serie 90+5' 19:27 - 24 apr Calcia potente D'Errico ma trova il muro rosanero. Crivello poi spazza via il pericolo. Si va verso l'ultimo giro di orologio 90' 19:22 - 24 apr Sei minuti di recupero 86' 19:18 - 24 apr Dal calcio d'angolo è andato a saltare Di Cesare ma il pallone è terminato sul fondo 85' 19:17 - 24 apr Finiscono i cambi anche per il Bari: esce Mallamo ed entra Bianco 84' 19:16 - 24 apr Odjer recupera palla e poi cerca un destro a giro da posizione defilata sulla sinistra. Frattali comodo agguanta la sfera 80' 19:12 - 24 apr Ultimo cambio per Baldini: esce Floriano ed entra Odjer (diffidato) 78' 19:10 - 24 apr BOMBA DI ANTENUCCI! Massolo salta e smanaccia il pallone in corner! 77' 19:08 - 24 apr De Rose strattona Citro. Ammonito il capitano rosanero che non era comunque diffidato 74' 19:06 - 24 apr Cambio per i biancorossi: esce Maiello ed entra Gigliotti 72' 19:03 - 24 apr Marconi non se la sente di continuare. Entra in campo l'ex Bari Perrotta 71' 19:02 - 24 apr Altro salvataggio della difesa rosanero. Stavolta si è immolato Marconi che è rimasto a terra subito dopo 70' 19:01 - 24 apr Scivolata provvidenziale di Accardi a sventare la minaccia. Corner per i "galletti" 60' 18:52 - 24 apr Baldini fa tre cambi: escono Brunori, Dall'Oglio e Valente. Entrano Soleri, Silipo e Damiani 58' 18:50 - 24 apr GOOOOOLLLL BRUNORI REALIZZA DAL DISCHETTO! Frattali intuisce e sporca la sfera che si insacca comunque alle proprie spalle! Palermo che raddoppia! 57' 18:49 - 24 apr CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO! Tocco con un braccio della barriera 56' 18:48 - 24 apr Cartellino giallo per Terranova, secondo ammonito in difesa per il Bari. Atterrato Valente dai 25 metri 54' 18:46 - 24 apr Ammonizione anche per Dall'Oglio. Né lui, né Crivello sono nella lista dei diffidati 52' 18:44 - 24 apr Di Cesare arriva a rimorchio da fuori area e con il destro di prima intenzione ha sfiorato la traversa! 50' 18:42 - 24 apr Primo ammonito per il Palermo: cartellino giallo per Crivello 18:37 - 24 apr RICOMINCIA LA PARTITA! Fella tocca il primo pallone della ripresa 18:37 - 24 apr Cambi per il Bari: escono Scavone, ammonito, e Cheddira. Entrano D'Errico e Citro 18:20 - 24 apr Finisce qua il primo tempo: Palermo in vantaggio sul Bari per 0-1 con la firma dell'ex Floriano. Dagli altri campi, l'Avellino è sotto di un gol e di un uomo a Foggia. Catanzaro avanti contro la Vibonese. In questo momento i rosanero di Silvio Baldini sono terzi in classifica 43' 18:17 - 24 apr OCCASIONISSIMA BARI! Cross di Mazzotta a mezza altezza che arriva nell'area piccola a Scavone. La conclusione al volo ravvicinata non centra la porta di pochissimo! 35' 18:08 - 24 apr Ammonito Scavone per una brutta entrata. De Rose è rimasto a terra 29' 18:03 - 24 apr Verticalizzazione alta per Brunori che è andato a saltare. La blocca Frattali 27' 18:00 - 24 apr Immediata la risposta del Bari! Cross dalla sinistra e Scavone anticipa lo stesso compagno Cheddira e con un colpo di testa ha mandato il pallone di poco al lato 25' 17:59 - 24 apr GOOOOLLLASSSOOOO DI FLORIANO!! Palermo in vantaggio! Punizione dalla destra di Dall'Oglio dove a seguito di una spizzata è arrivato a calciare il numero 7 rosanero al volo! Pallone sotto l'incrocio! Non esulta Floriano, ex Bari 18' 17:52 - 24 apr VICINISSIMO AL GOL DE ROSE! Destro violento da fuori area, illusione del gol ma nulla di fatto! Brivido per Frattali 16' 17:50 - 24 apr Ancora Valente pericoloso. Il numero 30 rosanero si è accentrato dalla destra calciando da fuori area col mancino. Rasoterra bloccato da Frattali 15' 17:48 - 24 apr Su calcio di punizione De Rose tocca il terreno lasciando il tiro a Valente. Pallone sul fondo 13' 17:47 - 24 apr Ammonito Di Cesare, capitano del Bari, per aver commesso fallo su Brunori 11' 17:45 - 24 apr Fella avanza sulla trequarti ma anziché cercare un compagno calcia di destro. Conclusione centrale comoda per Frattali 8' 17:42 - 24 apr Valente si ritrova a tu per tu con Frattali, lo trafigge col destro ma anche in questo caso bandierina alzata per fuorigioco 3' 17:37 - 24 apr Antenucci gonfia la rete con un pallonetto ma il gioco era fermo. Fuorigioco del bomber biancorosso 17:33 - 24 apr Comincia Bari-Palermo! I rosanero attaccheranno nel primo tempo verso la curva sud. Antenucci tocca il primo pallone della gara 17:27 - 24 apr Bari in tenuta classica biancorossa, idem Palermo con la maglia rosanero casalinga 17:25 - 24 apr Le squadre scendono in campo! "San Nicola" gremito per festeggiare la fine del campionato della capolista Bari. Presenti 225 tifosi del Palermo nel settore ospiti 16:59 - 24 apr Queste le formazioni ufficiali della gara Bari-Palermo, valevole per la 38ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30. BARI: 1 Frattali, 6 Di Cesare (cap.), 7 Antenucci, 10 Botta,11 Cheddira, 17 Maiello, 23 Mazzotta, 24 Belli, 26 Terranova, 29 Scavone, 99 Mallamo. A disposizione: 13 Polverino, 22 Plitko, 3 Gigliotti, 5 Celiento, 8 Bianco, 9 Simeri, 14 D’Errico, 18 Citro, 19 Galano, 21 Misuraca, 31 Ricci, 88 Paponi. Allenatore: Mignani. PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 23 Fella, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 13 Grotta, 10 Silipo, 19 Odjer, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 77 Doda. Allenatore: Baldini. Arbitro: Luciani (Roma 1). Assistenti: Terenzio (Cosenza) – Ciancaglini (Vasto). Quarto Ufficiale: Bozzetto (Bergamo).

Tutto pronto per Bari-Palermo.

Alle ore 17.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno il Bari nella gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

