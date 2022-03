Serie C-Girone C, Avellino-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Avellino-Palermo: il match è valido per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C

Avellino 1-1 Palermo

15:33 - 13 mar Inizia il secondo tempo di Avellino-Palermo! 15:17 - 13 mar Termina senza recupero la prima frazione di gioco allo stadio "Partenio Lombardi": alla rete di Matera ha risposto Brunori. Squadre a riposo sul parziale di uno a uno 45° 15:16 - 13 mar Calcia Micovschi e para Massolo con i pugni 45° 15:15 - 13 mar Calcio di punizione per l'Avellino per un fallo commesso da Lancini su Kanoute. In palese difficoltà il difensore centrale ex Brescia 43° 15:13 - 13 mar Fallo in attacco commesso da Brunori su Matera e calcio di punizione per l'Avellino 42° 15:13 - 13 mar Quinto corner della partita per il Palermo di Baldini 42° 15:12 - 13 mar Riparte il match del "Partenio-Lombardi" 42° 15:12 - 13 mar Nervosismo in campo tra Plescia e De Rose 41° 15:11 - 13 mar Gioco fermo al "Partenio Lombardi" per una botta al viso rimediata da Kanoute dopo un contrasto aereo con Buttaro 40° 15:11 - 13 mar Il cross di Dall'Oglio trova la testa di Giron che non riesce a centrare lo specchio della porta di Forte 39° 15:10 - 13 mar Quarto calcio d'angolo della partita per il Palermo. Ancora Dall'Oglio sul punto di battuta 37° 15:07 - 13 mar Fallo tattico commesso da Brunori su Kanoute, l'arbitro non estrae il cartellino giallo 36° 15:07 - 13 mar Il numero 11 mette in mezzo senza trovare la testa di un compagno 36° 15:06 - 13 mar Dall'Oglio sul punto di battuta 35° 15:06 - 13 mar Calcio di punizione per il Palermo da una mattonella interessante per un fallo commesso da Micovschi su Buttaro 33° 15:03 - 13 mar Tito crossa dalla bandierina e Massolo esce con i pugni e allontana la minaccia 33° 15:03 - 13 mar Corner per l'Avellino dopo l'ennesima sortita offensiva condotta da Kanoute 31° 15:01 - 13 mar Kanoute sgasa sull'out di destra e mette al centro dove trova la testa di Plescia che completamente indisturbato colpisce male la sfera e spara alto sopra la traversa di Massolo 28° 14:59 - 13 mar Proteste dell'Avellino per un contatto dentro l'area del Palermo tra Lancini e Plescia. Il direttore di gara ha fischiato fallo in attacco 27° 14:58 - 13 mar Rouleta di Brunori e conclusione che si spegne a lato della porta di Forte 26° 14:57 - 13 mar Tentativo dalla distanza di Valente, il pallone termina alto sopra la traversa della porta di Forte 23° 14:54 - 13 mar Cartellino giallo per Nicola Valente per un fallo commesso su Matera 22° 14:53 - 13 mar Clamorosa palla gol sui piedi di Matteo Brunori: l'attaccante rosanero tutto solo ha tentato il tocco sotto colpendo in pieno Forte 20° 14:51 - 13 mar Cross di Brunori, Tito di petto appoggia a Forte che fa ripartire dal basso l'Avellino 18° 14:48 - 13 mar Tentativo di Plescia parato centrale da Massolo 17° 14:48 - 13 mar Gol numero diciassette in campionato per Matteo Brunori che va in rete da ben otto partite consecutive 16° 14:47 - 13 mar Ha segnato il solito Matteo Brunori!! L'ex Juventus ha battuto al volo Forte dopo un corner battuto da Dall'Oglio 16° 14:46 - 13 mar GOOOOOLLL DEL PALERMOOOOOO!!!! 15° 14:45 - 13 mar Assist di Kanoute e gol di Matera che ha liberato il tiro che si è insaccato alle spalle di Massolo. Prima rete stagionale per il numero 21 dell'Avellino 14° 14:45 - 13 mar Sblocca la sfida l'Avellino 12° 14:43 - 13 mar Sugli sviluppi del corner battuto da Dall'Oglio ha raccolto al limite Giron e ha liberato il sinistro trovando un'altra deviazione. Secondo calcio d'angolo consecutivo per il Palermo 11° 14:42 - 13 mar Capovolgimento di fronte: assist di Luperini per Valente che crossa in mezzo. La sfera viene deviata da Tito, sarà corner per i rosanero 11° 14:41 - 13 mar Kanoute sgasa e crossa in mezzo per Plescia: allontana di testa Lancini 9° 14:40 - 13 mar Fallo tattico di Marconi e calcio di punizione per l'Avellino che adesso può impostare dal basso 9° 14:40 - 13 mar Non sfrutta a dovere la punizione il Palermo 8° 14:39 - 13 mar Calcio di punizione da una mattonella interessante per il Palermo e cartellino giallo per Aloi per un brutto fallo su Soleri. Il capitano dell'Avellino era in diffida e salterà il prossimo turno di campionato 6° 14:37 - 13 mar Luperini sbaglia il tocco per Valente che aveva tagliato alle spalle di Tito. Rinvio dal fondo per l'Avellino 4° 14:35 - 13 mar Kanoute sbaglia la dose del passaggio e non pesca Micovschi che si era buttato alle spalle della difesa del Palermo 3° 14:34 - 13 mar Tentativo di Soleri in rovesciata, blocca la palla agevolmente Forte 2° 14:33 - 13 mar Subito primo squillo dei padroni di casa con Kanoute che di testa ha anticipato Massolo in uscita. L'ex Palermo non è poi riuscito a controllare la sfera che si è spenta out 14:31 - 13 mar Inizia ufficialmente Avellino-Palermo! 14:29 - 13 mar Avellino in completo verde, Palermo in casacca rosanera 14:29 - 13 mar Avellino e Palermo fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco dello stadio "Partenio Lombardi": alle ore 14.30 il fischio d'inizio 13.32 13:32 - 13 mar Queste le formazioni ufficiali della gara Avelino-Palermo, valevole per la 31ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30. AVELLINO: 22 Forte, 2 Rizzo, 3 Tito, 4 Aloi (cap.), 6 Scognamiglio, 7 Kanoute, 11 Plescia, 13 Dossena, 20 Carriero, 21 Matera, 25 Micovschi. A disposizione: 1 Pane, 12 Pizzella, 8 Mastalli, 10 De Francesco, 15 Mocanu, 19 Maniero, 27 Tarcinale, 29 Musto, 30 Stanzione, 33 Mignanelli. Allenatore: Gautieri. PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini. Arbitro: Tremolada (Monza). Assistenti: Valente (Roma 2) - Lencioni (Lucca). Quarto Ufficiale: Marini (Trieste). 13.30 11:32 - 11 mar A breve le formazioni ufficiali di Avellino-Palermo 13.15 11:32 - 11 mar Alle ore 14.30 il Palermo di Silvio Baldini affronterà l'Avellinonella gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Tutto pronto per Avellino-Palermo.

Alle ore 14.30 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno l'Avellino nella gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C (Girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

