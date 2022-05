Playoff Serie C, Palermo-Virtus Entella: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Palermo-Virtus Entella: match valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff Serie C

Queste le formazioni ufficiali di Palermo-V.Entella, gara di ritorno del secondo turno nazionale dei Play Off di Serie C 2021-2022, che avrà inizio alle ore 21.00.

Alle ore 21.00 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Virtus Entella nella gara di ritorno valida per il secondo turno delle fasi nazionali dei playoff di Serie C. I rosanero si qualificherebbero alle final four in caso di una qualsiasi vittoria, pareggio o sconfitta con massimo un gol di scarto. Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.