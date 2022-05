Playoff Serie C, Feralpisalò-Palermo: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Segui la diretta testuale di Feralpisalò-Palermo: match valido per l'andata delle final four dei playoff di Serie C

Mediagol ⚽️

Feralpisalò 0-0 Palermo

20:00 - 25 mag Queste le formazioni ufficiali di Feralpisalò-Palermo, semifinale d'andata dei Play Off di Serie C 2021-2022, che avrà inizio alle ore 21.00. FERALPISALÒ: 1 Liverani, 2 Bergonzi, 5 Pisano, 6 Bacchetti, 8 Guidetti (cap.), 9 Miracoli, 17 Guerra, 19 Corrado, 21 Carraro, 26 Siligardi, 28 Balestrero. A disposizione: 12 Porro, 33 De Lucia, 7 Di Molfetta, 10 Corradi, 11 Spagnoli, 15 Farabegoli, 16 Khadim, 20 Luppi, 27 Hergheligiu, 29 Damonte, 30 Castorani, 31 Salines. Allenatore: Vecchi. PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini. Arbitro: Ferrieri Caputi (Livorno) Assistenti: Giuggioli (Grosseto) – Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Perenzoni (Rovereto). VAR: Aureliano (Bologna). AVAR: Meli (Parma)

Tutto pronto per Feralpisalò-Palermo.

Alle ore 21.00 gli uomini di Silvio Baldini affronteranno la Feralpisalò nella gara d'andata valida per le final four dei playoff di Serie C. Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

COMMENTI POST PARTITA:

Al termine della gara spazio ai commenti dei tifosi che potranno esprimere la propria opinione e confrontarsi con gli altri amici sportivi di Mediagol.it Entra nella nostra community (clicca qui)

Abbiamo anche una community su Telegram. Clicca qui per entrare: https://t.me/palermoclub