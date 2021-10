LIVE Vibonese-Palermo, la conferenza stampa di Filippi: segui la diretta

"Doppio attaccante? Affiancando due attaccanti in avanti c'è possibilità di un fraseggio maggiore, se dovessimo scegliere questa opzione Fella si renderebbe più pericoloso perché chiaramente giocherebbe più avanti e non sulla trequarti. Costruzione dal basso un rischio? Ogni allenatore ha delle idee e si basa su dei principi di gioco, buttare la palla avanti porta a determinati risultati. La squadra si deve proporre la domenica in base a quello che prepara in settimana, io non dirò mai ai miei giocatori che se non ci sono le condizioni per manovrare è inutile impostare. Gli errori capitano in ogni serie, andare a puntualizzare è inutile. L'occasione che ci ha favorito nella sfida contro la Virtus Francavilla è capitata per errore di un difensore loro, ma poi è stato bravo Brunori a concretizzare"