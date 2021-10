LIVE Turris-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"Stiamo bene sia fisicamente, sia mentalmente. Dobbiamo dare continuità di prestazioni. Per quanto riguarda gli acciaccati non cambia nulla rispetto alla scorsa gara. Non sono preoccupato perché ho una rosa competitiva e ripongo fiducia in tutti i miei giocatori. Non credo che una partita su un campo sintetico possa provocare dei fastidi, questo non è un problema e non deve diventare un alibi. Dobbiamo giocare come sappiamo, essendo liberi di testa. Voglio la prestazione di Castellammare di Stabia con l'aggiunta di precisione e cattiveria".