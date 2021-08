LIVE, sorteggio calendari Serie C: segui la compilazione in diretta

Alle ore 19.00 in diretta la compilazione dei calendari di Serie C per la stagione 2021/22, segui la diretta

19:47 - 9 ago 17a Palermo-Monopoli 18a Catania-Palermo 19a Palermo-Bari 19:46 - 9 ago 14a Palermo-Potenza 15a Palermo-Paganese 16a Picerno-Palermo 19:45 - 9 ago 11a Vibonese-Palermo 12a Palermo-Avellino 13a Fidelis Andria-Palermo 19:44 - 9 ago 8a Palermo-Foggia 9a Turris-Palermo 10a Palermo-Virtus Francavilla 19:44 - 9 ago 5a Monterosi-Palermo 6a Palermo-Campobasso 7a Juve Stabia-Palermo 19:43 - 9 ago 2a ACR Messina-Palermo 3a Taranto-Palermo 4a Palermo-Catanzaro 19:42 - 9 ago Si parte!! 1a giornata Serie C girone C, il Palermo esordirà in casa il Latina 19:36 - 9 ago Si continua con il calendario del girone B 19.26 19:27 - 9 ago Si parte con la compilazione dei calendari del girone A di Serie C 19:24 - 9 ago Ghirelli: "Si è passato ai gironi orizzontali, una cosa voluta dalle società. Vedremo delle cose interessanti, si riducono i viaggi e ci sarà tanta competitività". 19:11 - 9 ago Ghirelli: "Lavoro di Gravina molto serio, abbiamo bisogno di una riforma che dovrebbe racchiudere tutto il calcio e dovrebbe avere al centro la stabilità economica. Serve ragionare a sistema". 18.58 18:59 - 9 ago Manca ormai poco all'inizio del sorteggio per i calendari di Serie C 18.08 17:50 - 9 ago Il Palermo attende i propri avversari, intanto nel primo turno di Coppa Italia i rosanero dovranno vedersela contro il Picerno. 18.00

Alle ore 19.00 vi sarà il sorteggio concernente la compilazione dei nuovi calendari di Serie C per la stagione 2021/22. Segui la diretta con Mediagol.it.