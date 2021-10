LIVE Serie C, Turris-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo alle ore 14.30 affronterà in trasferta la Turris, nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C (girone C)

16:20 - 17 ott termina il match del Liguori, la Turris ha superato con un netto 3-0 il Palermo. Per i campani in gol Santaniello al 37', Leonetti al 45' e Pavone al 91' 90+3 16:19 - 17 ott Ci prova ancora Pavone, il suo sinistro colpisce il palo 90+2 16:19 - 17 ott Giallo per Pavone che si è tolto la maglia 90+1 16:18 - 17 ott Tris della Turris con un capolavoro di Fabian Pavone. l'attaccante di casa ha beffato Pelagotti con una splendida rovesciata dall'interno dell'area di rigore che dopo un paio di rimpalli ha letteralmente fulminato il portiere rosanero. 90' 16:16 - 17 ott 4 minuti di recupero 89' 16:14 - 17 ott Mancino di Franco, blocca Pelagotti 85' 16:11 - 17 ott Ultimo cambio Turris OUT Tascone IN Finardi 84' 16:09 - 17 ott Prova Tascone con il destro, Dall'Oglio ribatte 82' 16:08 - 17 ott Cambio in casa Turris OUT Santaniello, Giannone e Varuti IN Pavone, Longo e Loreto 81' 16:07 - 17 ott Dall'Oglio duro su Giannone a centrocampo, giallo per il rosanero che salterà la sfida contro la Virtus Francavilla essendo in diffida 78' 16:04 - 17 ott Silipo al centro dalla destra trova il colpo di testa di Corona che si perde a lato 75' 16:01 - 17 ott Contropiede Turris con Santaniello che mette a rimorchio per Tascone, la sua conclusione alle stelle 74' 16:01 - 17 ott Sugli sviluppi destro da fuori di Dall'Oglio che si perde sul fondo di un nulla, ancoa corner. Dall'azione di corner testa di Perrotta sulla traversa e poi ancora un legno per Luperini, l'arbitro però fischia offside 73' 15:59 - 17 ott Cambio in casa Palermo OUT De Rose IN Corona. Intanto c'è un corner per il Palermo 72' 15:59 - 17 ott Ancora una volta la Turris non sfrutta il calcio di rigore, il sinistro di Franco si alza sopra la traversa. Si resta dunque 2-0 71' 15:57 - 17 ott Secondo rigore per la Turris. Doda atterra Franco e tiro dagli undici metri per i campani 70' 15:55 - 17 ott Perrotta lancia su Brunori che non arriva sulla sfera 69' 15:55 - 17 ott Giannone sul secondo palo per Lorenzini, la sfera si perde sul fondo 69' 15:54 - 17 ott Peretti duro su Santaniello che resta a terra, punizione per la Turris da posizione interessante 67' 15:53 - 17 ott Santaniello cerca Tascone, protegge Giron che guadagna rimessa dal fondo 66' 15:52 - 17 ott Cambio in casa Turris OUT Leonetti IN Bordo 64' 15:51 - 17 ott Ci riprova Silipo da fuori, sfera deviata ancora in corner. Sugli sviluppi ancora nulla di fatto 64' 15:49 - 17 ott Corner per il Palermo. Sugli sviluppi nulla di fatto, riparte la Turris 62' 15:48 - 17 ott Si libera bene Silipo e da fuori fa partire un destro che si perde alto sopra la traversa 62' 15:48 - 17 ott Cross di Dall'Oglio deviato con una mano da Tascone, punizione Palermo 60' 15:47 - 17 ott Corner in favore della Turris. Sugli sviluppi, esce e blocca Pelagotti 59' 15:45 - 17 ott Brunori lotta e tiene il pallone vivo, si incunea sulla sinistra e fa partire il mancino che si spegne sull'esterno della rete 58' 15:43 - 17 ott Altro cambio in casa Palermo OUT Lancini IN Luperini 57' 15:43 - 17 ott Secondo gol annullato alla Turris, scappa centralmente senza opposizione Franco che entrato in area di rigore serve Santaniello ancora in fuorigioco 56' 15:41 - 17 ott Prova a scappare Doda sulla destra, Tascone protegge l'uscita di Perina 54' 15:40 - 17 ott Doppio cambio in casa Palermo OUT Fella e Floriano IN Silipo e Soleri 49' 15:35 - 17 ott Floriano cerca Fella che si prende il cartellino giallo per essere entrato in ritardo sull'uscita bassa di Perina 48' 15:33 - 17 ott Brunori cerca Fella, sfera troppo lunga che si perde sul fondo 47' 15:33 - 17 ott Dall'Oglio da fuori, conclusione sbilenca che si perde sul fondo 15:31 - 17 ott Inizia la ripresa 46' 15:31 - 17 ott Primo cambio in casa Palermo OUT Odjer IN Dall'Oglio 15:17 - 17 ott Termina il primo tempo al "Liguori". Turris avanti 2-0 sul Palermo grazie alle reti messe a segno da Santaniello al 37' e da Leonetti al 45' 45' 15:17 - 17 ott Raddoppio della Turris con Leonetti. Tascone imbecca perfettamente il compagno di squadra che da due passi beffa Pelagotti, difesa rosanero ancora troppo ferma 43' 15:14 - 17 ott Galoppata centrale di Tascone che calcia da fuori area, il suo destro si perde sul fondo 41' 15:11 - 17 ott Prova a girarla Leonetti dall'interno dell'area, ma si fa pescare in offside 37' 15:08 - 17 ott Turris in vantaggio con Santaniello che sfrutta al massimo un errore difensivo del Palermo e su cross dalla sinistra di Franco deposita in rete da due passi di piede dopo l'iniziale colpo di testa ravvicinato parato da Pelagotti. 34' 15:05 - 17 ott Leonetti atterra Peretti che ha comunque rischiato troppo in fase di impostazione 32' 15:02 - 17 ott Giallo per Esempio che interviene in modo duro su Fella 31' 15:03 - 17 ott Dal dischetto Giannone, para Pelagotti!!!!!! L'attaccante di casa ha calciato sulla destra del portiere che ha parato, poi i difensori rosanero hanno spazzato 29' 15:02 - 17 ott Santaniello cade in area, rigore per la Turris. L'attaccante atterrato da Lancini che si prende anche il cartellino giallo 26' 14:57 - 17 ott Cross di De Rose e colpo di testa di Fella che termina sul fondo 24' 14:56 - 17 ott Annullato un gol alla Turris, azione personale di Franco che dopo una serie di dribbling calcia dal limite dell'area e trova la deviazione da due passi di Santaniello che però si trova in fuorigioco 24' 14:55 - 17 ott Tiro di controbalzo da fuori di Moses Odjer, il suo esterno destro si perde sul fondo 22' 14:54 - 17 ott Fella recupera una palla che sembrava ormai persa sulla sinistra e mette al centro un cioccolatino, colpo di testa di Doda che trova il salvataggio sulla linea di Varutti 21' 14:51 - 17 ott Brunori scappa sulla sinistra e mette al centro, corner in favore del Palermo 19' 14:50 - 17 ott Ci prova la Turris con Manzi che dall'interno dell'area di rigore, su sevizio di Giannone, non riesce a calciare in modo pulito con la sfera che si perde sul fondo 18' 14:49 - 17 ott Franco scappa centralmente e costringe Odjer al fallo, giallo per il centrocampista del Palermo 15' 14:46 - 17 ott Varutti atterra Doda sulla destra, punizione Palermo. Sugli sviluppi la palla arriva sui piedi di Floriano che calcia, conclusione alta sopra la traversa 13' 14:44 - 17 ott Occasione potenziale per Brunori che scappa contro due difensori su lancio di Fella ma non riesce a calciare, corner Palermo 12' 14:43 - 17 ott Lancini atterra Santaniello nei pressi della zona mediana del campo, punizione Turris 11' 14:42 - 17 ott Turris vicinissima al gol con Santaniello che sfrutta una disattenzione di Lancini e Pelagotti e da pochi metri non riesce a centrare la porta 10' 14:41 - 17 ott Giannone al centro dalla destra, il suo mancino a rientrare non trova però Santaniello 9' 14:40 - 17 ott Parte in contropiede la Turris con la sfera che finisce sui piedi di Giannone, il suo mancino a giro viene intercettato da Peretti 7' 14:38 - 17 ott Prova ad attaccare la Turris sulla sinistra con Leonetti che salta Lancini ma si trascina la sfera sul fondo 6' 14:37 - 17 ott Si propone ancora il Palermo con Brunori, il suo cross dalla sinistra viene controllato dalla difesa di casa che spazza 5' 14:36 - 17 ott Azione perfetta del Palermo sulla sinistra, cross a rimorchio di Giron che trova Fella, la sua conclusione trova Perina pronto che devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo nulla di fatto 3' 14:34 - 17 ott Occasione Palermo con Floriano che scappa in contropiede bruciando Manzi su lancio di Odjer, l'attaccante rosanero anticipa Perina in uscita ma il suo destro si perde sul fondo 2' 14:32 - 17 ott Cambio gioco di Tascone per Varutti, anticipa tutti e si procura una rimessa laterale Doda 1' 14:31 - 17 ott A terra Santaniello su fallo di Peretti, punizione Turris 14:31 - 17 ott Inizia il match dell'Amedeo Liguori, primo possesso per il Palermo che attaccherà da sinistra verso destra osservando dalla tribuna 14.30 14:30 - 17 ott Le due squadre entrano in campo. Palermo in maglia bianca con pantaloncini neri, Turris interamente in arancio 13.31 13:31 - 17 ott Le formazioni ufficiali del match 13:58 - 17 ott TURRIS: 33 Perina, 2 Esempio, 4 Franco, 5 Lorenzini, 9 Santaniello, 10 Giannone, 11 Leonetti, 13 Ghislandi, 16 Manzi, 17 Tascone, 23 Varutti. A disposizione: 1 Abagnale, 3 Loreto, 6 Giofre, 7 Sartore, 8 Bordo, 14 Zanoni, 19 Longo, 21 Palmucci, 24 Iglio, 25 D’Oriano, 27 Pavone, 30 Finardi.Allenatore: Caneo. 13:31 - 17 ott PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti, 79 Lancini, 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 3 Giron; 7 Floriano, 23 Fella; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 16 Mannina, 17 Luperini, 11 Dall’Oglio, 27 Soleri, 31 Corona. Allenatore: Filippi. 13:30 - 17 ott ARBITRO: Giaccaglia (Jesi). ASSISTENTI: Belsanti (Bari) - Politi (Lecce). QUARTO UOMO: Ursini (Pescara). 13.15 12:23 - 17 ott A breve le formazioni ufficiali del match 13.10 12:23 - 17 ott Il Palermo alle ore 14.30 affronterà in trasferta la Turris, nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C (girone C)

Alle ore 14.30, allo Stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine campana nella gara valida per la 9a giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

