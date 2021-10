LIVE Serie C, Palermo-Virtus Francavilla: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo alle ore 21.00 affronterà in casa la Virtus Francavilla nella gara valida per la 10a giornata del campionato di Serie C (Girone C)

⚽️

Palermo 0-0 Virtus Francavilla

19.57 19:57 - 20 ott Le formazioni ufficiali del match 19:57 - 20 ott PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 54 Peretti, 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 10 Silipo, 23 Fella; 27 Soleri. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 16 Mannina, 29 almici, 36 Mauthe, 79 Lancini, 17 Luperini, 7 Floriano, 9 Brunori, 31 Corona. Allenatore: Filippi. 19:56 - 20 ott V. FRANCAVILLA:22 Nobile, 3 Ingrosso, 5 Idda, 6 Miceli, 10 Perez (cap.), 11 Mastropietro, 17 Caporale, 18 Pierno, 19 Prezioso, 21 Ventola, 25 Toscano. A disposizione: 1 Milli, 12 Cassano, 4 Feltrin, 8 Carella, 13 Gianfreda, 14 Ekuban, 15 Delvino, 20 Enyan, 23 Tchetchoua, 24 Dacosta, 28 Magnavita. Allenatore: Taurino. 19:56 - 20 ott ARBITRO: Emmanuele (Pisa). ASSISTENTI: Bonomo (Milano) - Piedipalumbo (Torre Annunziata). QUARTO UOMO: Grasso (Ariano Irpino). 19.30 16:21 - 20 ott A breve le formazioni ufficiali del match 19.28 16:21 - 20 ott Alle ore 21.00 il Palermo ospiterà la Virtus Francavilla nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie C (girone C)