LIVE Serie C, Palermo-Catanzaro: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo di mister Filippi alle ore 14.30 affronterà al "Renzo Barbera" il Catanzaro nella sfida valida per la 4a giornata di Serie C

Tutto pronto per Palermo-Catanzaro .

Alle ore 14.30, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine calabrese nella gara valida per la 4a giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.