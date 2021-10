LIVE Serie C, Juve Stabia-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo guidato da mister Giacomo Filippi alle ore 21.00 affronterà la Juve Stabia guidata da Walter Novellino

Tutto pronto per Juve Stabia - Palermo.

Alle ore 21.00, allo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine campana nella gara valida per la 7a giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.