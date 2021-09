LIVE Serie C, ACR Messina-Palermo: diretta testuale di Mediagol.it

Il Palermo alle ore 17.30 affronterà in quel di Vibo Valentia l'ACR Messina nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C (girone C)

⚽️

ACR Messina 0-0 Palermo

30' 18:00 - 4 set Balde commette fallo in attacco, punizione Palermo. Intanto resta a terra Peretti, stordito dalla pallonata rifilatagli involontariamente dal compagno Almici 27' 17:58 - 4 set De Rose steso, punizione Palermo. Il traversone di Dall'Oglio termina sul fondo 23' 17:54 - 4 set Giallo per Ivan Marconi che ferma Balde, involatosi in area di rigore, stendendolo. Il direttore di gara grazia il difensore del Palermo che forse avrebbe meritato il rosso 21' 17:51 - 4 set Almici al centro dalla destra, Carillo devia in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto, sfera sul fondo 19' 17:49 - 4 set Prova a cambiare gioco Peretti, il suo passante si perde in out 15' 17:45 - 4 set Cross dalla destra di Almici con la sfera che si perde in fallo laterale 12' 17:42 - 4 set Simonetti scappa sulla sinistra ma finisce per trasportarsi la sfera sul fondo 11' 17:40 - 4 set Almici duro si Damian, cartellino giallo per l'esterno del Palermo 9' 17:39 - 4 set Occasione Messina! Balde scappa sulla sinistra e mette a rimorchio per Di Stefano che da posizione favorevole calcia fuori 7' 17:37 - 4 set OCCASIONE Palermo!!! Ci prova dal limite dell'area Jacopo Dall'Oglio, la sua conclusione viene deviata da Lewandowski 6' 17:36 - 4 set Errore grave di Pelagotti che poteva costare lo svantaggio al Palermo. Balde lancia per Simonetti che a tu per tu con Pelagotti tocca la sfera con il portiere rosanero a vuoto, la sfera viene salvata sui pressi della linea di porta da Peretti 4' 17:34 - 4 set Dall'Oglio stende Sarzi, ancora punizione per i peloritani 3' 17:33 - 4 set De Rose duro su Balde a centrocampo, punizione Messina 2' 17:32 - 4 set Giron cerca in area Brunori che si fa trovare in fuorigioco 17:29 - 4 set Inizia il match del 'Luigi Razza', primo possesso per il Palermo. I rosanero attaccheranno da sinistra verso destra osservando dalla tribuna 17.27 17:27 - 4 set Le due squadre scendono in campo 17.22 17:23 - 4 set Meno di dieci minuti al calcio d'inizio di ACR Messina-Palermo 16.44 16:37 - 4 set Le formazioni ufficiali del match 16:37 - 4 set ACR MESSINA: 22 Lewandovski, 2 Morelli, 6 Fofana, 8 Simonetti, 9 Adorante, 10 Damian, 11 Balde, 13 Carillo (cap.), 15 Distefano, 16 Sarzi, 18 Celic. A disposizione: 1 Fusco, 3 Lisboa, 4 Matese, 5 Fantoni, 14 Konate, 17 Busatto, 20 Catania, 21 Rondinella, 23 Mikulic, 26 Fazzi. Allenatore: Sullo. 16:37 - 4 set PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti, 79 Lancini, 15 Marconi; 29 Almici, 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 3 Giron; 11 Dall’Oglio, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta. Allenatore: Filippi. 16:37 - 4 set ARBITRO: Longo (Paola). ASSISTENTI: Miniutti (Maniago) - Terenzio (Cosenza). QUARTO UOMO: Moriconi (Roma 2). 16.42 15:53 - 4 set Il Palermo alle ore 17.30 affronterà l'ACR Messina nella sfida valida per la 2a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Tutto pronto per ACR Messina-Palermo.

Alle ore 17.30, allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, gli uomini di Giacomo Filippi affronteranno la compagine peloritana nella gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie C (girone C). Segui la diretta testuale del match su Mediagol.it. Al termine della sfida sul nostro portale anche tutte le interviste ai protagonisti.

COMMENTI POST PARTITA:

