LIVE SERIE B, Palermo-Reggiana 1-2, Brunori non basta. Prima sconfitta per Mignani

GOOOOOL DEL PALERMO! SEDICESIMO CENTRO STAGIONALE PER BRUNORI! Lancio lungo di Lucioni che pesca Brunori. Il capitano rosanero controlla magistralmente, salta il portiere Satalino e deposita in rete col sinistro! Gol inizialmente annullato per un presunto fuorigioco, in seguito convalidato dopo il silent check! 1-0