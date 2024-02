LIVE SERIE B, FeralpiSalò-Palermo 1-2: Ranocchia e Soleri regalano tre punti a Corini

14:53 - 10 feb

Finisce qui il primo tempo a Piacenza, con un risultato che al momento dice zero a zero. Solito Palermo da trasferta, legnoso per lunghi tratti e che soffre in difesa. La FeralpiSalò è andata vicinissima al vantaggio in almeno tre occasioni ma tra sfortuna e bravura di Pigliacelli o della difesa rosanero, non riesce a segnare. Un atteggiamento da rivedere verso il secondo tempo da parte della squadra di Corini.