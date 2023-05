LIVE SERIE B, Como-Palermo 1-1: la diretta testuale di Mediagol

14:24 - 1 mag

Finisce qua la partita al "Sinigaglia". Altro pareggio per il Palermo che negli ultimi tre mesi è riuscito a trovare la vittoria in una sola occasione contro il Modena. Scarso mordente nella ripresa per i ragazzi di Eugenio Corini che hanno avuto una sola occasione capitata a Nedelcearu. Playoff distanti ancora un punto ma con tutte le concorrenti che stanno per scendere nei rispettivi campi