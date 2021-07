LIVE Palermo-Virtus Vesuvio, primo test dei rosanero in ritiro alle 17.30

A partire dalle 17.20 potrete seguire su Mediagol la cronaca in diretta del primo test estivo dei rosanero in ritiro. Vi racconteremo sul nostro sito e sui nostri social, live da San Gregorio Magno, la seduta d'allenamento. Lo staff tecnico del Palermo ha chiesto di non trasmettere le immagini in diretta della partita in programma nel pomeriggio, per cui la racconteremo in streaming e mostreremo i gol al termine degli allenamenti.