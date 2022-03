LIVE Palermo-Vibonese, la conferenza stampa di Baldini: segui la diretta

“Ucraina? Tutti siamo interessati a quello che si sta vivendo. Non è che pensiamo solo alla Vibonese, in quanto cittadini europei ciò che succede quotidianamente ci interessa in prima persona. Nessuno vuole la guerra, e nel 2022 non è possibile che serva questo per dimostrare chi ha ragione e chi ha torto, qualsiasi questione ci si trovi ad affrontare. Il più grande crimine non è la guerra, bensì che manchi la cultura per capire dove sta il bene e il male. Il mondo del calcio che cerca di isolare gli atleti russi, per dimostrare che il Paese sta sbagliando, è un iniziativa che può essere giusta, ma quello che non va bene è non lottare per avere una buona cultura di base. Oggi, ingiustamente, le donne fanno le veline e gli uomini i calciatori, questa non è la cultura che dobbiamo trasferire. Non bisogna attrezzare le persone solo per capire cos’è la guerra, ma anche per capire se stessi e gli altri. Lo sport è una parte della nostra vita, ma la cosa più importante sono i diritti degli uomini, come la libertà di parola e di espressione. Queste sono cose che non vanno tolte a nessuno".