LIVE Palermo-Taranto, la conferenza stampa di Nardini e Castagnini: segui la diretta

NARDINI: "Secondo me la squadra non ha mai mancato di impegno e di convinzione per affrontare le partite con la mentalità vincente. E' logico che ci sono dei momenti non facili in un percorso, i ragazzi in queste tre partite, anche se abbiamo fatto tre pareggi, non sono mancati dal punto di vista dell'impegno. L'atteggiamento deve essere più propositivo, da domani dobbiamo tornare quelli che hanno fatto quattro o cinque gol a partita. Ci sta che la squadra possa trovare difficoltà di gioco, non dimentichiamo che l'Andria è andata a pareggiare a Bari. Domenica gli episodi non sono stati favorevoli"