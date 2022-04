LIVE Palermo-Picerno, la conferenza stampa di Nardini: segui la diretta

"Il Picerno è un'ottima squadra, viene da una vittoria nel derby che ha ribaltato. Il fatto che sia in zona playoff vuol dire qualcosa. Reginaldo e Parisi sono giocatori che possono fare la differenza. Noi sappiamo il nostro valore, non dobbiamo avere troppi pensieri. Dobbiamo giocare con lo stesso piglio di mercoledì. Dobbiamo stare corti e verticalizzare, abbiamo un attaccante forte. Sappiamo come giocare, l'importante è che tutti diamo qualcosa in più per poi poter arrivare nel miglior modo possibile ai playoff"