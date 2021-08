LIVE Palermo-Picerno, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"C'è tanta emozione anche perchè è una partita che giocheremo al "Barbera" davanti al nostro pubblico dopo un lungo periodo. Accardi e Valente? Lo staff sanitario sta lavorando per averli in campo domenica contro il Latina, stanno lavorando a parte e visto che sono degli acciacchi delicati non possiamo rischiare delle ricadute. Normale che vedremo un Palermo più in palla e più in forma, metteremo in campo gente che sta bene".