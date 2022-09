LIVE Palermo-Nottingham Forest 0-0: segui la diretta testuale di Mediagol da Manchester

Allenamento congiunto con il Nottingham Forest per il Palermo di Eugenio Corini, nel quarto e penultimo giorno di ritiro all' Etihad Campus di Manchester. Tante le assenze per "I Garibaldi", costretti a fare i conti con le indisponibilità legate alle convocazioni delle rispettive nazionali dei propri tesserati, in questa settimana di break per la Nations League.

Finisce il primo tempo, risultato di zero a zero ma con un Palermo padrone del pallino del gioco contro la formazione di Premier League. Due grosse occasioni da gol per i rosa, prima con Segre e poi con Elia

Il test contro il Nottingham, in programma all'Academy Stadium alle ore 16:00, non sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Palermo. Sarà però possibile seguire la cronaca dell'allenamento congiunto tra lo storico club di Premier League e i rosanero, sui canali social di Mediagol (Facebook, You Tube e Twitch) e sul nostro portale. In collegamento dall'Inghilterra il direttore di Mediagol.it William Anselmo, in studio il vicedirettore Leandro Ficarra.