LIVE Palermo-Monopoli, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"La Coppa Italia oltre ad essere un torneo che ci potrebbe far arrivare alla fase nazionale dei playoff, mi permette di far mettere minuti nelle gambe a chi è in ritardo di condizione. Contro il Catanzaro mancheranno Lancini e Peretti, ma rientrerà Buttaro. Accardi è in fase di recupero completo. Vogliamo insistere sulle dinamiche per le quali abbiamo lavorato per mesi".