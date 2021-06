LIVE Palermo, la conferenza stampa di Santana: segui la diretta su Mediagol.it

"Ricordo nel cuore? Ce ne sono tanti, andare in Coppa Uefa ad esempio è uno di quelli. Nel presente chiaramente il gol al Catania, qualcosa che ha significato tanto per me, per i tifosi e per la società. Qualcosa che ti porti dentro per tutta la vita. La cosa più bella che mi porto della mia carriera è quando ho indossato la maglia della mia nazionale. La cosa meno bella l'infortunio in Coppa Uefa ad un mese dal Mondiale che mi ha tolto la possibilità di andare alla manifestazione".