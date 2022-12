LIVE Palermo-Como, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Ricordate da dove siamo partiti, condizioni in cui sono subentrato: un allenatore dimissionario, un tecnico ad interim e una partita da preparare in pochi giorni. Un percorso tortuoso per far crescere individualmente ogni singolo giocatore ed anche una soluzione tattica che non era facilmente recepibile. Prima di Terni eravamo davvero in difficoltà. Palleggiamo bene e andiamo bene con il possesso. Ci sono dei margini di crescita. Il calcio è fatto di quattro fasi. C'è un lavoro che è stato fatto, io sono qui per portare in sicurezza l'obiettivo di questa squadra in una Serie B complicatissima. Sappiamo tutti dove vogliamo arrivare, ma oggi il mio sogno è giocare una grande partita contro il Como, vincere e costruire un percorso e il miglior campionato possibile. Non posso spingermi oltre, il mio obiettivo è la prossima partita. Pensate partita dopo partita. Questa Serie B ti obbliga a stare attenti: bastano due partite per andare in difficoltà. La voglia e la visione ci sono, oggi però devo essere realista e preparare al meglio la prossima partita. E sarà sempre così”