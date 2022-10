LIVE Palermo-Cittadella, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

Gomes e Stulac lavorano bene insieme durante la settimana. Leo per me è un play da centrocampo a tre e non a due. Gomes lo ha fatto bene e quindi ho una buona alternativa. Nonostante col Pisa non sia arrivata la vittoria ho visto comunque una squadra che reagisce alle emozioni. Dobbiamo essere bravi a portare dalla parte nostra la reazione per come abbiamo fatto nei 75 minuti contro il Pisa”