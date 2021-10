LIVE Palermo-Avellino, la conferenza stampa di Filippi: segui la diretta

"Giron? Sta facendo molto bene, deve continuare a giocare come sta facendo. Fella? Nomale che l'autostima ti aiuti a lavorare meglio, Peppe si è sempre allenato con impegno e professionalità. Adesso sta bene fisicamente e in più si è anche sbloccato, è il giocatore che abbiamo preso e che ora ha preso i giri giusti. Delegazione Palermo per Catania? Un'iniziativa speciale e di cuore, qualcosa di normale e naturale. La società si è subito prodigata per dare aiuto ai nostri 'cugini'. E' giusto andare in soccorso al popolo catanese, così come i nostri tifosi sono stati vicini ai supporters etnei. Queste iniziative avvicinano le due tifoserie nonostante esista, sportivamente parlando, dell'astio".