LIVE Padova-Palermo, la conferenza stampa di Baldini: segui la diretta

"Oddo? Non mi interessano i paragoni, io rispetto tutti. Baldini è Baldini, ho grande rispetto di chi mi trovo davanti, soprattutto quando ci sono persone che magari sono in difficoltà e hanno bisogno d'aiuto. Quando trovo arroganti faccio presto a levarmeli dai piedi. I paragoni non sono calcio, il calcio è l'adrenalina. Magari stanotte mi addormenterò più tardi. Il calcio per me è l'espressione della mia vita. Non è legato ad un modulo o ad un'idea, anche se da allenatore devo utilizzare queste cose. Ma questo deve ritornarmi sotto forma di emozione. Deve dare un senso alla mia vita e alla mia esistenza. Tra 50 anni non ci sarò più, quindi voglio vivere questo momento godendomi l'attesa, in ogni sua forma, cercando me stesso. Se penso ai paragoni non mi sento felice, per me essere felice è pensare ai miei cari, alle persone a cui voglio bene, che sono come il vento. Il vento non lo vedi ma lo senti, ed è questa l'espressione del mio lavoro, il massimo al quale posso aspirare. Pensare ai miei cari e ad una magia che contiene il mio passato, il mio presente ed il mio futuro. Non vedo l'ora di poter stare da solo a cercare questa magia, perché lì ho sempre cercato queste sensazioni positive"