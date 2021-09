LIVE Monterosi-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"L'ansia è quella che dobbiamo mettere da parte, anche se in alcuni frangenti ti porta a dare qualcosa in più. Voglio la prestazione offerta contro Monopoli e Catanzaro, ma con più convinzione e determinazione. Ho parlato con alcuni giocatori per capire se qualcosa non va a livello tattico o mentale. La squadra sta bene e i test fisici lo confermano, i singoli si allenano molto bene. Da queste chiacchierate si evince che inspiegabilmente qualcosa subentra, ma in settimana abbiamo lavorato per incidere di nuovo bene sia nei singoli, sia nel collettivo".