LIVE Modena-Palermo, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Stulac? A volte il tecnico fa delle scelte per vedere le reazioni dei propri ragazzi. Lavora benissimo, lo vedo bene quotidianamente e si sta preparando al meglio perché vuole tornare il prima possibile in campo. Modena a +3? La classifica non ci sorride ma è molto corta, sta a noi andare a recuperare il gap creatosi facendo punti. Vido insieme a Brunori? Penso che reggere le due punte per 90/95 minuti al momento per noi è un po' complicato per il tipo di lavoro che ultimamente abbiamo svolto per creare maggiore densità dentro l'area di rigore. Brunori comunque sia, se accompagnato o solo, è sempre in alto nelle statistiche dei tiri realizzati in serie B, tra le prime posizioni per palle recuperate, assist. Questo dimostra che qualcosa comunque inizia a funzionare lì davanti e non per forza con le due punte. Accetto qualsiasi critica e ci stanno tutte, ma dico che stiamo lavorando, con un'idea di gioco sulla quale i ragazzi quotidianamente danno il 100%”