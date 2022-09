LIVE Frosinone-Palermo, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Ritiro a Manchester? Ho chiesto io alla società durante la sosta di poter fare un piccolo ritiro per lavorare dettagliatamente senza lo stress di una settimana tipo, non solo per proseguire il percorso di crescita sul piano tattico ma anche per approfondire il processo di conoscenza dei miei giocatori. Poter lavorare in una struttura fantastica dotata di tutti i comfort ed in campi bellissimi fa piacere ere ad ogni tecnico. Ringrazio la proprietà per questa opportunità"