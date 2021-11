LIVE Fidelis Andria-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"Fidelis Andria? Le esperienze negative che abbiamo vissuto sulla nostra pelle ci sono servite così da non ripeterle. La squadra mi sembra più matura e difficilmente incapperemo in situazioni spiacevoli. Faremo di tutto e lotteremo per portare a casa la posta in palio, consci che la Fidelis Andria è una squadra ostica. Giocheremo in un campo difficile e per raggiungere obiettivi importanti serve superare questi esami a pieni voti. Si lavora per raggiungere obiettivi importanti, lo staff lavora bene e dobbiamo proseguire su questa strada, sappiamo che ci manca poco per fare il salto di qualità"