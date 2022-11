LIVE Cosenza-Palermo, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Il Cosenza deve metterci grande attenzione. Hanno Larrivey, D'Urso… Giocatori che conoscono bene la categoria. La struttura della squadra ci mette nelle condizioni di affrontare una squadra tosta. Conosco il lavoro di Dionigi, so come lavora Viali che ha già preso la squadra in mano ed ha affrontato questa settimana di ritiro per preparare la gara al meglio. Sala? Può alzare il livello della squadra dal punto di vista dei cross dall'esterno. Non è ancora al 100% ma credo giocherà una porzione di gara. Rispoli? L’ho allenato, gli faccio i complimenti per la sua professionalità. A Palermo ha lasciato un ricordo importante. Zero gol subiti nelle ultime tre gare? È un lavoro che parte dal comparto offensivo. È frutto del lavoro di conoscenza profonda accumulata nel corso delle settimane sui singoli”