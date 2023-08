LIVE Coppa Italia, Cagliari-Palermo 0-0: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Primo impegno ufficiale per gli uomini di Eugenio Corini. Questo sabato 12 agosto, all'Unipol Domus in Sardegna, va in scena la sfida tra Cagliari e Palermo, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. La vincente del derby delle isole affronterà, nei sedicesimi l'Udinese. Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 21:15.