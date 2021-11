LIVE Catanzaro-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Giacomo Filippi alla vigilia della sfida Catanzaro-Palermo, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C

Mediagol (nc) ⚽️

14:07 - 2 nov "Coppa Italia? Chi ha giocato meno. anche se tutti sono sulla stessa linea, saranno sicuramente della partita. Avendo una rosa ampia ed equilibrata cambia poco. Scenderà in campo una formazione super competitiva che punterà a vincere la partita. Massolo o Pelagotti? Parerà Samuele" 14:05 - 2 nov "Catanzaro e Fidelis Andria? Le due trasferte sotto l'aspetto logistico sono complicate, ma andremo lì con l'intero gruppo a disposizione sfruttando le migliori risorse e gli uomini più in forma. Andremo a Catanzaro per fare la partita e passare il turno che è il nostro obiettivo principale. Torneremo mercoledì sera per poi partire o venerdì o sabato, è da definire" 14:00 - 2 nov INIZIA LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER FILIPPI 13:12 - 2 nov Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, interverrà in conferenza stampa alle ore 13.00, alla vigilia del match contro il Catanzaro, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.