serie b

LIVE CALCIOMERCATO SERIE B: LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO

Calciomercato
Segui il live con le ufficialità e i rumors fino al gong della sessione estiva di calciomercato 2023/2024.
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Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (venerdì 1 settembre): alle ore 20.00 il "gong".

01/09/2023 -
CALCIOMERCATO SERIE B

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