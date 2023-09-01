serie a
LIVE CALCIOMERCATO SERIE A: SEGUI TUTTE LE TRATTATIVE DELLA GIORNATA
- 1 set
ATALANTA, CEDUTO EBRHIMA COLLEY ALLO YOUNG BOYS.
- 1 set
FROSINONE, UFFICIALE L'INGAGGIO DEL BRASILIANO REINIER DAL REAL MADRID.
- 1 set
MONZA, UFFICIALE L’ARRIVO DI LORENZO COLOMBO DAL MILAN.
- 1 set
JUVENTUS, UFFICIALE L'INGAGGIO DI LIVANO COMENENCIA DAL PSV EINDHOVEN.
- 1 set
INTER, PRESO DAVY KLAASEN.
- 1 set
UFFICIALE, BONUCCI LASCIA LA JUVENTUS: APPRODA ALL'UNION BERLINO
- 1 set
SASSUOLO: IN CHIUSURA L'AFFARE CASTILLEJO
- 1 set
MONZA: UFFICIALE L'ARRIVO DI LORENZO COLOMBO
- 1 set
NAPOLI: LOZANO E' ATTERRATO PER AGGREGGARSI AL PSV
- 1 set
TORINO: VISITE MEDICHE IN CORSO PER ZAPATA
- 1 set
FROSINONE: ARJON IBRAHIMOVIC E' ATTERRATO A ROMA, OGGI LA FIRMA
- 1 set
IL MILAN CI PROVA PER DAKA. IERI UN SONDAGGIO COL TORINO PER IL PRESTITO DI SANABRIA
- 1 set
IL BOLOGNA TENTA IL COLPO MURIEL: L'ATTACCANTE HA DATO L'OK, AL MOMENTO L'ATALANTA FA MURO
- 1 set
INTER: PRESO IL CENTROCAMPISTA KLAASEN, ARRIVA A PARAMETRO ZERO
- 1 set
ATALANTA: POTREBBE ARRIVARE IN PRESTITO MOUKOKO DEL DORTMUND
- 1 set
FROSINONE, FATTA PER L'ARRIVO DI BOURABIA
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