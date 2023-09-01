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LIVE CALCIOMERCATO SERIE A: SEGUI TUTTE LE TRATTATIVE DELLA GIORNATA

Calciomercato
Segui il live con le ufficialità e i rumors fino al gong della sessione estiva di calciomercato 2023/2024.
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Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (venerdì 1 settembre): alle ore 20.00 il "gong".

01/09/2023 -
CALCIOMERCATO SERIE A

- 1 set

ATALANTA, CEDUTO EBRHIMA COLLEY ALLO YOUNG BOYS.

- 1 set

FROSINONE, UFFICIALE L'INGAGGIO DEL BRASILIANO REINIER DAL REAL MADRID.

- 1 set

MONZA, UFFICIALE L’ARRIVO DI LORENZO COLOMBO DAL MILAN.

- 1 set

JUVENTUS, UFFICIALE L'INGAGGIO DI LIVANO COMENENCIA DAL PSV EINDHOVEN.

- 1 set

INTER, PRESO DAVY KLAASEN.

- 1 set

UFFICIALE, BONUCCI LASCIA LA JUVENTUS: APPRODA ALL'UNION BERLINO

- 1 set

SASSUOLO: IN CHIUSURA L'AFFARE CASTILLEJO 

- 1 set

MONZA: UFFICIALE L'ARRIVO DI LORENZO COLOMBO

- 1 set

NAPOLI: LOZANO E' ATTERRATO PER AGGREGGARSI AL PSV

- 1 set

TORINO: VISITE MEDICHE IN CORSO PER ZAPATA

- 1 set

FROSINONE: ARJON IBRAHIMOVIC E' ATTERRATO A ROMA, OGGI LA FIRMA

- 1 set

IL MILAN CI PROVA PER DAKA. IERI UN SONDAGGIO COL TORINO PER IL PRESTITO DI SANABRIA

- 1 set

IL BOLOGNA TENTA IL COLPO MURIEL: L'ATTACCANTE HA DATO L'OK, AL MOMENTO L'ATALANTA FA MURO

- 1 set

INTER: PRESO IL CENTROCAMPISTA KLAASEN, ARRIVA A PARAMETRO ZERO

- 1 set

ATALANTA: POTREBBE ARRIVARE IN PRESTITO MOUKOKO DEL DORTMUND

- 1 set

FROSINONE, FATTA PER L'ARRIVO DI BOURABIA

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