Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
verona
LIVE CALCIOMERCATO SERIE A E SERIE B: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO
Tutte le ufficialità e i rumors della sessione invernale di calciomercato di Serie A e Serie B 2021-2022: alle ore 20.00 il "gong"
-
12.26
- 31 gen
GENOA: GUDMUNDSSON ARRIVA A TITOLO DEFINITIVO
12.24
- 31 gen
PISA: E' FATTA PER L'EX PALERMO PUSCAS
12.16
- 31 gen
SPAL: RAGGIUNTO L'ACCORDO PER PINATO
12.14
- 31 gen
SPAL: TESSERATO IL GIOVANE MIHAI
12.09
- 31 gen
LECCE: INGAGGIATO L'ATTACCANTE BEEN
12.05
- 31 gen
SALERNITANA: ARRIVA DRAGUSIN DALLA JUVENTUS
11.17
- 31 gen
SALERNITANA: ECCO BOHINEN
10.48
- 31 gen
PARMA: UFFICIALE L'ACQUISTO DI OOSTERWOLDE
10.39
- 31 gen
SASSUOLO: VISITE MEDICHE PER MORO DEL CATANIA
10.27
- 31 gen
JUVENTUS: GATTI E ZAKARIA AL J MEDICAL PER LE VISITE MEDICHE
09.31
- 31 gen
VENEZIA: SUPERATA LA CONCORRENZA DELLA SAMP, PRESO NSAMÈ
09.12
- 31 gen
BOLOGNA: UFFICIALE KASIUS
© RIPRODUZIONE RISERVATA