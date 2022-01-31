Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

verona

LIVE CALCIOMERCATO SERIE A E SERIE B: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO

LIVE CALCIOMERCATO SERIE A E SERIE B: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO

Tutte le ufficialità e i rumors della sessione invernale di calciomercato di Serie A e Serie B 2021-2022: alle ore 20.00 il "gong"

Mediagol ⚽️

-
12.26

- 31 gen

GENOA: GUDMUNDSSON ARRIVA A TITOLO DEFINITIVO

12.24

- 31 gen

PISA: E' FATTA PER L'EX PALERMO PUSCAS 

12.16

- 31 gen

SPAL: RAGGIUNTO L'ACCORDO PER PINATO

 

12.14

- 31 gen

SPAL: TESSERATO IL GIOVANE MIHAI

12.09

- 31 gen

LECCE: INGAGGIATO L'ATTACCANTE BEEN

12.05

- 31 gen

SALERNITANA: ARRIVA DRAGUSIN DALLA JUVENTUS

11.17

- 31 gen

SALERNITANA: ECCO BOHINEN

10.48

- 31 gen

PARMA: UFFICIALE L'ACQUISTO DI OOSTERWOLDE

 

10.39

- 31 gen

SASSUOLO: VISITE MEDICHE PER MORO DEL CATANIA

10.27

- 31 gen

JUVENTUS: GATTI E ZAKARIA AL J MEDICAL PER LE VISITE MEDICHE

09.31

- 31 gen

VENEZIA: SUPERATA LA CONCORRENZA DELLA SAMP, PRESO NSAMÈ

09.12

- 31 gen

BOLOGNA: UFFICIALE KASIUS

tutte le notizie di
Leggi i
commenti
Ascoli:
tutte le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA