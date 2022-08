LIVE Bari-Palermo, la conferenza stampa di mister Corini: segui la diretta

"Mi è piaciuta la voglia di giocare messa in campo con il Perugia. Elia? E' un giocatore importante, ha fatto la C a vincere. L'anno scorso ha giocato in una squadra importante come il Benevento. Lui può migliorare su tanti aspetti, come in quello degli assist. Ha delle qualità e cercheremo di alzare il suo livello mettendolo in una zona di campo in cui può servire anche assist per i propri compagni. La ricerca è quella di costruire il gioco anche nella parte bassa del campo. Ci abbiamo lavorato, le qualità di Pigliacelli con i piedi sono importanti e soprattutto conosce tempi e modi. Lavoriamo per saltare il primo pressing avversario per liberare spazi in campo aperto"