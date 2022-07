Coppa Italia, Palermo-Reggiana: segui la diretta testuale di Mediagol.it

Il tecnico della Reggiana è l'ex Palermo Aimo Diana, il quale ha dichiarato: "Al “Barbera” si vedranno diversi giovani tra i titolari? Potrebbe esserci una formazione sperimentale perché abbiamo bisogno di vedere certi giocatori per la prima volta in palcoscenici importanti. Ne approfitterò per fare un po’ di esperimenti. Dimissioni Baldini? Mi dispiace per lui dato che lo conosco, ma avrà avuto le sue ragioni. Per noi non cambia nulla: domenica affronteremo 11 giocatori del Palermo e sappiamo che sono forti, lo si è visto ai playoff. Abbiamo voglia di andare a chiudere bene il ritiro facendo una bella partita: le condizioni per noi e per loro non sono ottimali, ma nessuno vorrà fare una brutta figura".