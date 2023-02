Torino-Cremonese, Ballardini: “C’è rammarico. Gol del pari? Errore grave”

"C'è grande soddisfazione per la partita, la Cremonese ha giocato davvero bene. C'è rammarico per il risultato, perché eravamo passati in vantaggio, ma resta la soddisfazione per aver fatto una grande gara contro una squadra che mette in difficoltà tutti. Gol del pari? Eravamo tutti schierati dietro la linea della palla, non va bene prendere gol così. È stato un errore grave. La serie A non ti perdona certi errori. La forza te la dà la partita che fai e la prestazione, noi impariamo anche dagli errori che commettiamo. Dobbiamo iniziare a farne meno. I tifosi sono davvero un esempio. Vedere la Cremonese così seguita e che apprezzano l'impegno della squadra, è un messaggio che va oltre al campionato italiano. Non siamo abituati in Italia a vedere situazioni di questo tipo. Grazie ai tifosi della Cremonese".