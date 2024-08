Serie B, Giudice Sportivo: maxi-squalifica per Lochoshvili dopo Cremonese-Palermo

Le decisioni al termine della terza giornata del campionato cadetto: ammenda per Bianchetti, quattro turni di stop anche per il collaboratore tecnico grigiorosso.

Il Giudice sportivo ha comunicato le decisioni dopo la terza giornata di campionato della Serie BKT . Quattro giornate a Yayah Kallon (Salernitana) e a Luka Lochoshvili della Cremonese . Fermato per un turno, invece, Matteo Lovato del Sassuolo . Di seguito, il comunicato integrale diramato dalla Lega B :

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

KALLON Yayah (Salernitana): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa spingendolo con le mani sul petto.