Serie A, il Monza batte la Sampdoria. Manita del Sassuolo, pari tra Lecce e Cremonese

Tutto facile per il Sassuolo di Alessio Dionisi che ha superato agilmente l'ostacolo Salernitana con una manita che ha imposto gli emiliani sui granata per 5-0. Vince 0-3 il Monza contro la Sampdoria grazie alle firme di Caprari, Sensi e Pessina. Pareggio di 1-1 nello scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Cremonese.